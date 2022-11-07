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Экономика

Применение инвестиционного налогового вычета в Нижегородской области планируют расширить

06 декабря 2022 15:53  [68] Экономика
Фото: пресс-служба ЗСНО

Фото: пресс-служба ЗСНО

На заседании комитета по экономике нижегородского Заксобрания депутаты обсудили проект изменений в закон "О применении на территории Нижегородской области инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций", внесенный в региональный парламент фракцией "Единая Россия".

Проект закона предусматривает введение инвестиционного налогового вычета для компаний, поддерживающих учреждения образования и культуры в Нижегородской области. Предлагается установить размер инвестиционного налогового вычета для тех компаний, которые передали имущество или денежные средства организациям общего среднего или среднего профессионального образования, а также учреждениям культуры. Размер инвестиционных налоговых вычетов предложено установить в процентах от суммы расходов в виде пожертвований, находящимся на территории Нижегородской области учреждениям, осуществляющим деятельность в области культуры, безвозмездно переданного образовательным организациям.

"Федеральное законодательство изменилось, теперь Налоговым кодексом РФ регионам предоставлена возможность устанавливать дополнительные меры стимулирования организаций, которые оказывают помощь учреждениям образования и культуры. Поэтому мы оперативно корректируем законодательство Нижегородской области, чтобы эта норма начала работать уже со следующего года. Принятие законопроекта будет мотивировать предприятия региона участвовать в развитии образовательного процесса и готовить квалифицированные кадры. После того, как закон вступит в силу, мы будем в обязательном порядке вести мониторинг эффективности этих норм и при необходимости вносить корректировки", - отметил председатель комитета регионального парламента по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Норенков.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин предложил новую редакцию законопроекта о применении инвестиционного налогового вычета.

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Теги:
Законодательное собрание Налоги
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