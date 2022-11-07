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Общество

Воспитанники кстовского социально-реабилитационного центра "Алый парус" впервые побывали в Москве

07 декабря 2022 12:47  [80] Общество
Фото: пресс-служба НРО Единая Россия

Фото: пресс-служба НРО Единая Россия

Воспитанники социально-реабилитационного центра "Алый парус" Кстовского муниципального округа побывали в Москве. Помощь в организации поездки оказал депутат фракции "Единой России" в Государственной Думе РФ Юрий Станкевич. Дети посетили основные достопримечательности столицы – Красную площадь и ГУМ, побывали в  Москвариуме и ММДЦ "Москва-Сити".

Как рассказала директор социально-реабилитационного центра "Алый парус" Ирина Челышева, дети в учреждении живут не так долго. До этого никто из ребят не был в Москве, поэтому поездка оставила массу впечатлений.

"Ребята были в восторге. На обратном пути рассказывали про Москвариум, он впечатлил больше всего. Конечно, у этих детей сложные судьбы, поэтому такие поездки всегда остаются в их сердце. Первая поездка на поезде, первое мороженое в ГУМе – все это они будут еще долго вспоминать", - поделилась Ирина Челышева.

По ее словам, такие поездки позволяют проводить духовно-нравственное воспитание и наладить контакт с новыми воспитанниками центра.

"Здесь и мы с детьми проводим время для установления контакта, и ребята друг с другом сближаются. Они все у нас живут не так давно, поэтому важно найти общий язык", - добавила директор центра.

В завершении поездки воспитанники центра побывали в Покровском монастыре и Зачатьевском ставропигиальном монастыре, где посетили музей.  

"Мы должны поддерживать ребят в таких социальных центрах. Зачастую они лишены самого ценного – родительской любви. Конечно, мы не сможем компенсировать ее в полной мере, но наполнить эмоциями и впечатлениями жизнь этих детей в наших силах. Важно, чтобы ребята чувствовали поддержку, социализировались и могли сами уже отвечать добром миру. Поэтому самое главное, чтобы эта поездка пошла детям на пользу: принесла новые знания и  положительные эмоции", - сказал Юрий Станкевич. 

Напомним, первая поездка воспитанников социально-реабилитационного центра "Алый парус" при поддержке Юрия Станкевича была организована весной этого года. Тогда, накануне Дня Победы, ключевой точкой посещения столицы стал Центральный музей Великой Отечественной войны.

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Теги:
Дети Единая Россия Юрий Станкевич
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