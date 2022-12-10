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Политика

Евгений Люлин: "День Конституции – это праздник патриотов"

12 декабря 2022 09:17  [72] Политика

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Днем Конституции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

"Уважаемые нижегородцы! Поздравляю вас с Днем Конституции Российской Федерации!

Конституцию называют основным законом, который определяет всё российское законодательство, а значит, затрагивает все сферы нашей повседневной жизни – политику, экономику, общественное развитие.

День Конституции – это праздник патриотов, который является не просто одним из главных общенациональных торжеств, но символом обновления и возрождения России. Мы гордимся тем, что за прошедшие годы наша страна превратилась из униженной наследницы СССР в могучую сверхдержаву с огромным международным авторитетом. 

Опыт применения основного закона нужен, как для решения внутренних задач, так и для эффективных ответов на вызовы современности. Убежден, что строгое следование Конституции является основой успешного развития государства и гражданского согласия в обществе!", - сказал Евгений Люлин.

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Теги:
День Конституции Евгений Люлин
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