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Культура и отдых

Спектакль "Неизвестный друг" завершил "Театральные сезоны ОМК-2022"

07 декабря 2022 15:48  [82] Культура и отдых
Фото: ОМК-Участие

Фото: ОМК-Участие

Последний в 2022 году спектакль "Театральных сезонов", организованных благотворительным фондом "ОМК-Участие" при поддержке Объединенной металлургической компании (ОМК) и местной администрации, прошел в Выксе 3 декабря. Во Дворце культуры имени Лепсе представили постановку "Неизвестный друг" по рассказу в письмах Ивана Бунина.

Историю любви женщины к незнакомому ей, но одновременно близкому и далекому писателю перенес с книжных страниц на сцену режиссер Валерий Галендеев. Главную роль исполнила народная артистка России Ксения Раппопорт, поддержала действия партиями на фортепиано Полина Осетинская.

Постановка привлекла большое внимание выксунской публики. В день спектакля в продаже оставались единичные билеты, а к моменту его начала билетов не осталось вовсе. Вырученные средства организаторы направят на развитие театральных студий и кружков Выксы. Часть билетов фонд "ОМК-Участие" на безвозмездной основе передал партнерам, постоянным участникам акций, активным волонтерам и жертвователям.

"Спектакль "Неизвестный друг" стал громким финальным аккордом полноценного возвращения "Театральных сезонов". Этот год получился насыщенным: полтора десятка представлений в Выксе и Чусовом посмотрели более пяти тысяч зрителей. Десятки театральных деятелей приняли участие в образовательной программе. Получился праздник творчества и познания, радости и сотрудничества. Удовольствие от постановок получили люди разных возрастов, любители множества жанров. Такие постановки задают высокую планку ожиданий у зрителей, формируют вкус к театральному искусству. Уверена, что жители Чусового и Выксы также ждут новых "Сезонов", как и мы", – отмечает Юлия Мишина, генеральный директор фонда "ОМК-Участие".

После спектакля исполнительницы получили заслуженные овации и множество букетов от поклонников своего творчества, а в адрес фонда "ОМК-Участие" поступали восторженные комментарии зрителей:
• "Хочу выразить огромную благодарность за возможность увидеть в Выксе спектакль "Неизвестный друг". Каждая минута действия была потрясающей по глубине, эмоциям. Красиво, больно, тонко. Игра Ксении и Полины тронули душу и отзываются и после окончания спектакля";
• "Увидеть и услышать такое представление в нашем городе — очень дорогого стоит!";
• "Спасибо огромное за приглашение на спектакль! Восхищена, благодарна!". 

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Теги:
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