Культура и отдых

Спасатели напомнили нижегородцам, как не погибнуть на льду зимой

02 января 2026 12:58
Спасатели напомнили нижегородцам, как не погибнуть на льду зимой

Фото: управление по делам ГО, ЧС и ПБ Нижегородской области

Ежегодно тонкий лед становится причиной трагедий. Чаще всего жертвами становятся дети, оставленные без присмотра вблизи водоемов, и рыбаки, выходящие на неокрепший лед. Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Нижегородской области напомнило жителям региона о правилах безопасного поведения на льду.

По словам спасателей, чтобы избежать беды, необходимо помнить, что безопасная толщина льда для одного человека составляет не менее 7 см. Для сооружения катка требуется не менее 12 см, для пешей переправы — 15 см, а для проезда автомобилей — не менее 30 см.

Категорически запрещается выходить на лед в состоянии алкогольного опьянения, бегать и прыгать по нему, собираться в одном месте большой группой, а также выходить на лед на реках с быстрым течением.

Если вы провалились под лед, главное — не паниковать и не делать резких движений. Необходимо широко раскинуть руки, зацепиться за край льда и постараться выбраться, наползая грудью. После этого нужно отползти в сторону, откуда пришли, так как там лед уже проверен на прочность.

Если вы стали свидетелем происшествия, необходимо действовать быстро, но осторожно. Для спасения человека используйте длинные предметы — палку, доску, шест или веревку. Подползать к полынье нужно, широко раскинув руки, и громко говорить пострадавшему, что вы идете на помощь.

Пострадавшего следует доставить в теплое место, снять с него мокрую одежду, растереть тело и напоить горячим чаем. Давать алкоголь категорически запрещается — это может закончиться летальным исходом. Обязательно вызовите скорую помощь по номеру 112.

В управлении добавили, что инспекторы Центра ГИМС МЧС России по Нижегородской области совместно с другими ведомствами будут проводить рейды и патрулирование ледовых переправ и водоемов.

Ранее нижегородцам напомнили о правилах правильного катания на "ватрушках". 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

