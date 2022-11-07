Расчистка участков рек Имзы и Княгинки завершилась в Нижегородской области Общество

Основные работы по расчистке от донных отложений участков русла реки Имзы и ее притока реки Княгинки завершились в Нижегородской области.

"Национальный проект "Экология" - один из самых сложных в части используемых подходов, методик и технологий. Десятилетиями не проводились комплексные работы такого уровня, а небольшие реки становились «зоной отчуждения». Люди жили рядом, но пользоваться таким соседством было невозможно. Расчистка русел этих рек улучшит условия для 6,5 тысячи жителей региона. Эффект почувствуют и те, кто приезжает отдыхать на берег реки", - отметил губернатор Глеб Никитин.

По словам главы региона, состояние рек в рамках национального проекта улучшается и за счет мероприятий по строительству и реконструкции очистных сооружений.

Общая стоимость проекта расчистки Имзы и Княгинки составила 10,6 млн рублей, из которых 2,5 млн рублей выделено из федерального бюджета, 8,1 млн – из регионального.

Расчистка 2,5 км русел двух рек была произведена механизированным способом - экскаватором, перемещающимся по временным дорогам.

"В ходе работ из русел рек извлечено около шести тысяч кубометров донных отложений, водной растительности, топляков. Произведена корчевка аварийных деревьев, мелколесья и кустарников. Проект предусматривает рекультивацию земель и посев трав. В настоящее время производится вывоз донных отложений на карту намыва", - рассказал министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров.

Ранее сообщалось, что более 42 млн выделено на очистку русла реки Борзовки в Нижнем Новгороде в течение двух лет.