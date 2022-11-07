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Общество

Дома в пяти районах Нижнего Новгорода временно отключены от систем ЖКХ 8 декабря

08 декабря 2022 09:53  [86] Общество

Ряд домов в нескольких районах Нижнего Новгорода частично отключен от систем ЖКХ 8 декабря в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Московском районе сегодня запланировано отключение горячего водоснабжения на улице Маршала Воронова. С 9:00 до 13:00 горячей воды не будет в домах № 18 и 20.

Кроме того, с 9:00 до 14:00 без электричества останутся дома № 80 и 82 по улице Народной.

В Сормовском районе на улице Баренца,10 с 10:00 до 13:00 будет отключено центральное отопление.

На улице Новые пески с 9:30 до 17:00 все дома останутся без электроснабжения.

На улице Станиславского с 9:00 до 14:00 не будет света в многоквартирных домах № 46, 50, 52.

В Автозаводском районе будет отключено электричество по адресам: ул.Веденяпина, 1в, ул. Фучика, 7. Многоквартирные дома останутся без света с 9:00 до 17:00.

В Нижегородском районе произойдут точечные отключения электропитания. С 9:00 до 16:00 света не будет в Слободе Печёры. Как уточнили в "Россетях", отключения коснутся домов №153, 159, 163, 173, 176а, 178а, 211, 213, 215б, 215, 217, 219, 219а, 223, 229, 231, 235, 237.

Кроме того, без света временно останутся дома на Казанском шоссе: № 17, 19, 17/1, 17/2. Работы на электросетях будут проводиться с 9:00 до 13:00.

Также с 9:00 до 17:00 произойдёт отключение электроснабжения в домах по улице Ильинской: № 43, 43Б, 45.

В Приокском районе 9:00 до 17:00 света не будет по следующим адресам: ул. Малая Окружная, 2, 4; ул. Чистопольская, 14, 41, 599, 601, 613, 635, 641, 643, 647, 678, 680, 682, 684, 960.

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Теги:
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