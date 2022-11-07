Определение границ нацпарка "Нижегородское Заволжье" проходит в Нижегородской области Общество

Создание национального парка "Нижегородское Заволжье" обсудили депутаты ЗСНО на заседании комитета по экологии.

Как сообщил министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров, в настоящее время идет работа по определению границ особо охраняемой природной территории.

"Например, Поволжский участок представлен сохранившимся пойменным комплексом реки Волга с участками лесов из дуба, осокоря и ветлы. Встречаются редкие и уникальные элементы ландшафта, например, ковыльная степь - единственная в Нижегородском Заволжье, высокие песчаные дюны с растущими на них древовидными можжевельниками. На данной территории обитают 33 редких вида, занесенных в Красную книгу Нижегородской области, некоторые из которых встречаются только здесь. Национальные парки наряду с государственными природными заповедниками относятся к ООПТ федерального значения", - уточнил глава минэкологии региона.

Председатель комитета по экологии и природным ресурсам ЗСНО Владислав Атмахов отметил большую подготовительную работу, проведенную профильными ведомствами нижегородского правительства. Он подчеркнул, что появление национального парка даст мощный стимул развитию экологического туризма и позволит обеспечить дополнительную сохранность территорий.

Ранее сообщалось, что проект национального парка в Нижегородской области будет готов уже в 2022 году.