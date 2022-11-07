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Политика

Глеб Никитин: "Мы выражаем признательность ветеранам и благодарим всех, кто защищает Отечество в наши дни"

09 декабря 2022 09:30  [64] Политика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с Днем Героев Отечества.

"Уважаемые жители Нижегородской области! От всего сердца поздравляю вас с Днем Героев Отечества!

Этот праздник берет свое начало в истории нашей страны и напрямую связан c героическими страницами прошлого. Орден Святого Георгия Победоносца можно по праву считать одним из символов России. История сохранила немало имен нижегородцев-кавалеров ордена, которые мужественно защищали Отечество. И эта традиция бережно сохраняется. Георгиевская ленточка - неотъемлемая часть нашей жизни, важный элемент культурного кода страны.

Сохранились не только символы прошлого, но и приверженность долгу, служение во благо Родины. Мы выражаем признательность ветеранам и благодарим всех, кто защищает Отечество в наши дни, - вы являетесь продолжателем дела многих поколений героев России.

Мы знаем немало примеров героизма в разных сферах жизни. Достаточно вспомнить, как самоотверженно нижегородцы боролись этим летом с лесными пожарами. Плечом к плечу против стихии встали спасатели, лесники, добровольцы. Такие примеры достойны самого глубокого уважения.

В День Героев Отечества поздравляю всех, чья жизнь связана с защитой других людей. Именно готовность прийти на помощь и заступиться отличает настоящих героев. Пусть это благородное качество никогда не покидает вас! Здоровья и благополучия вам и вашим близким!", - сказал Глеб Никитин.

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Теги:
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