Александр Нефёдов назначен и.о. начальника ФКУ "Упрдор Москва – Нижний Новгород"

Александр Нефёдов
Александр Нефёдов назначен исполняющим обязанности начальника федерального казенного учреждения "Управление автомобильной магистрали Москва – Нижний Новгород Федерального дорожного агентства". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Согласно информации, соответствующий приказ Федерального дорожного агентства № 983/к подписан 1 декабря 2022 года.
Александр Нефёдов вступил в должность с 8 декабря текущего года. Ранее он занимал пост главного инженера Управления.
Напомним, с 5 мая 2021 года учреждение возглавлял Сергей Карпов. По какой причине в ведомстве произошли кадровые перестановки, пока не уточняется.
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