Нацпроекты — людям
Схема расположения вестибюлей новых станций метро в Нижнем Новгороде
Программа новогодних мероприятий в Нижнем Новгороде
Премию Russian Event Awards получили 13 нижегородских проектов
100% трамвайных путей в Нижнем Новгороде заменят по концессии
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Политика
08 декабря 2022 12:31  [58] Александр Нефёдов назначен и.о. начальника ФКУ "Упрдор Москва – Нижний Новгород"
07 декабря 2022 18:46  [305] Председатель Госдумы Вячеслав Володин высказался о покинувших Россию
05 декабря 2022 18:24  [532] Нижний Новгород и французский Виас планируют установить партнерские отношения
05 декабря 2022 14:54  [257] Ольга Щетинина и Дмитрий Крутой обсудили вопросы международного межпарламентского сотрудничества
05 декабря 2022 11:53  [406] Юрий Шалабаев и посол Республики Бенин обсудили вопросы будущего сотрудничества
05 декабря 2022 09:05  [281] Евгений Люлин: "Тысячи добровольцев сегодня защищают суверенитет России, участвуя в специальной военной операции"
03 декабря 2022 17:09  [712] Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко в ходе визита в Нижний Новгород ознакомился с лучшими практиками КУПНО
03 декабря 2022 11:45  [569] Евгений Люлин: "Каждый солдат, отдавший жизнь за Родину, заслуживает бессмертия"
03 декабря 2022 11:34  [804] Правительства Нижегородской области и Республики Беларусь подписали "дорожную карту" по развитию сотрудничества на 2023 год
02 декабря 2022 19:28  [1050] Эксперт-мониторинг событий с 25 ноября по 2 декабря 2022 года от АНО "Минин-центр"
Политика

Александр Нефёдов назначен и.о. начальника ФКУ "Упрдор Москва – Нижний Новгород"

08 декабря 2022 12:31  [58] Политика
Александр Нефёдов

Александр Нефёдов

Александр Нефёдов назначен исполняющим обязанности начальника федерального казенного учреждения "Управление автомобильной магистрали Москва – Нижний Новгород Федерального дорожного агентства". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно информации, соответствующий приказ Федерального дорожного агентства № 983/к подписан 1 декабря 2022 года.

Александр Нефёдов вступил в должность с 8 декабря текущего года. Ранее он занимал пост главного инженера Управления.

Напомним, с 5 мая 2021 года учреждение возглавлял Сергей Карпов. По какой причине в ведомстве произошли кадровые перестановки, пока не уточняется.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дороги Назначения ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Молодёжная столица России
Фоторепортажи
День народного единства на пл. Минина и Пожарского 4 ноября
07 ноября 2022 11:40День народного единства на пл. Минина и Пожарского
Служба по контракту
Архив
Оркестр волынщиков
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph