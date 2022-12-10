Евгений Люлин: "Сотрудники органов госбезопасности сегодня отвечают на серьезные вызовы современности" Политика

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Днем работника органов госбезопасности Российской Федерации.

"Уважаемые ветераны и сотрудники органов безопасности! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Мы гордимся славными страницами истории всех государственных органов и специальных служб, занимающихся вопросами обеспечения безопасности, склоняем голову перед памятью ваших коллег, которые отдали жизнь, исполняя свой служебный долг.

В годы Великой Отечественной войны сотрудники госбезопасности защищали страну на фронтах, создавали партизанские отряды, ликвидировали шпионов, предателей и диверсантов. Сегодня вы и ваши коллеги отвечаете на такие серьезные вызовы современности как международный терроризм, экстремизм, коррупция, преступления в сфере экономики, защищаете государственные границы, обеспечиваете охрану объектов и работу систем связи.

Эффективная деятельность органов безопасности, подчинённая закону и национальным интересам, всегда будет служить гарантией демократического, самостоятельного развития нашей страны! Желаю вам успехов в службе и всего самого доброго!", - сказал Евгений Люлин.