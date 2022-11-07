Олег Лавричев: "В этот светлый праздник мы горячо благодарим героев наших дней, истинных патриотов России" Политика

Председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев направил поздравление с Днем Героев Отечества. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы.

"День Героев Отечества – символ незримой связи поколений воинов, вписавших свои имена в славную историю подвига русского солдата!

Сегодня мы отдаем дань памяти героям былых и нынешних времен, погибшим в сражениях за свободу и независимость родной земли, пожертвовавшим собой во имя спасения других. Вспоминаем соотечественников, вернувшихся с войны победителями и долгие годы живших рядом с нами, воспитывая в потомках самое важное - любовь к своей Родине", - говорится в тексте поздравления.

"В этот светлый праздник мы горячо благодарим героев наших дней, истинных патриотов России за защиту, благополучие, мир и уверенность в завтрашнем дне! Мы гордимся вашим мужеством и отвагой!

И пусть не каждый совершенный подвиг удостоен заслуженной награды, в нашей жизни от этого не станет меньше добрых дел и никогда не очерствеют сердца тех, кто усердно трудится ради общего блага, помогая нуждающимся.

Время не ставит перед нами простых задач. Совместными усилиями мы всегда справлялись с любой бедой, становясь еще более сплоченными и сильными. Уверен, что так будет и в дальнейшем! С праздником, дорогие земляки! Честь и слава Героям Отечества!", - сказал Олег Лавричев.