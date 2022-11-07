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Политика

Игорь Комаров: "Это особенный день и у него глубокие исторические корни"

09 декабря 2022 09:37  [71] Политика

Полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров поздравил жителей ПФО с Днем Героев Отечества. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя президента РФ в ПФО.

"Это особенный день, и у него глубокие исторические корни. Вся наша большая страна чествует своих героев, ведь эти люди - истинный пример бескорыстного и самоотверженного служения народу.

Наше Отечество всегда славилось ратными традициями, мужеством и самоотверженностью своих защитников. 

Символом несгибаемой стойкости и образцом подлинного героизма российских воинов стало поколение тех, кто сражался и работал в тылу в годы Великой Отечественной войны.  Их подвиги - пример для наших современников, тех, кто выполнял свой долг в Афганистане, во время контртеррористической операции на Северном Кавказе, в Сирии и сейчас защищает мирное будущее Отечества в ходе специальной военной операции на Украине. 

В современном мире сохранение исторической памяти и правды о доблестных подвигах защитников Отечества по-прежнему важно для каждого из нас и, конечно, для молодежи.

Герои – такие же люди как мы, они работают вместе с нами, учатся, любят, женятся, рожают детей, помогают друзьям - живут обычной жизнью. Но когда Родина позовет, они всегда откликаются первыми - сразу и без колебаний и сомнений. Мы гордимся героями и склоняем головы перед светлой памятью погибших защитников Отечества, помним о них всегда", - говорится в поздравлении Игоря Комарова.

Всем жителям Приволжского федерального округа Игорь Комаров пожелал крепкого здоровья и благополучия.

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Теги:
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