Нацпроекты — людям
Программа новогодних мероприятий в Нижнем Новгороде
Дублёр проспекта Гагарина построят по концессии
Муниципальные лыжные трассы в Нижнем Новгороде
Премию Russian Event Awards получили 13 нижегородских проектов
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Политика
09 декабря 2022 10:53  [90] Юрий Шалабаев: "Это праздник для всего государства и для каждого россиянина"
09 декабря 2022 10:16  [90] Олег Лавричев: "В этот светлый праздник мы горячо благодарим героев наших дней, истинных патриотов России"
09 декабря 2022 09:37  [90] Игорь Комаров: "Это особенный день и у него глубокие исторические корни"
09 декабря 2022 09:30  [92] Глеб Никитин: "Мы выражаем признательность ветеранам и благодарим всех, кто защищает Отечество в наши дни"
08 декабря 2022 12:31  [285] Александр Нефёдов назначен и.о. начальника ФКУ "Упрдор Москва – Нижний Новгород"
07 декабря 2022 18:46  [374] Председатель Госдумы Вячеслав Володин высказался о покинувших Россию
05 декабря 2022 18:24  [539] Нижний Новгород и французский Виас планируют установить партнерские отношения
05 декабря 2022 14:54  [262] Ольга Щетинина и Дмитрий Крутой обсудили вопросы международного межпарламентского сотрудничества
05 декабря 2022 11:53  [416] Юрий Шалабаев и посол Республики Бенин обсудили вопросы будущего сотрудничества
05 декабря 2022 09:05  [289] Евгений Люлин: "Тысячи добровольцев сегодня защищают суверенитет России, участвуя в специальной военной операции"
Политика

Юрий Шалабаев: "Это праздник для всего государства и для каждого россиянина"

09 декабря 2022 10:53  [90] Политика

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев направил поздравление с Днем Героев Отечества.

"Сегодня День Героев Отечества. Это праздник для всего государства и для каждого россиянина. Ведь в каждой семье есть свои герои. Наши предки
на протяжении всей российской истории всегда защищали свою страну, забывая о своих личных интересах и комфорте ради блага России.

Нижегородцы вносили свой огромный вклад оборону каждый раз, когда Родина была в опасности. Одни уходили на фронт, другие помогали в тылу - днем и ночью трудились на фабриках и заводах, чтобы обеспечивать страну всем необходимым.

В каждой семье есть семейные альбомы, где бережно хранятся фотографии наших защитников. Есть экспозиции, посвященные нашим героям, и в небольших школьных музеях, и в городских и областных музеях. Эту память мы должны передавать своим детям. Сегодня снова многие нижегородцы покинули свои дома ради борьбы за интересы России. Давайте пожелаем им удачи, сил и благополучного возвращения домой к своим семьям!", - сказал Юрий Шалабаев.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Юрий Шалабаев
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Молодёжная столица России
Фоторепортажи
День народного единства на пл. Минина и Пожарского 4 ноября
07 ноября 2022 11:40День народного единства на пл. Минина и Пожарского
Служба по контракту
Архив
Оркестр волынщиков
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph