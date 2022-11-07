Юрий Шалабаев: "Это праздник для всего государства и для каждого россиянина" Политика

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев направил поздравление с Днем Героев Отечества.

"Сегодня День Героев Отечества. Это праздник для всего государства и для каждого россиянина. Ведь в каждой семье есть свои герои. Наши предки

на протяжении всей российской истории всегда защищали свою страну, забывая о своих личных интересах и комфорте ради блага России.

Нижегородцы вносили свой огромный вклад оборону каждый раз, когда Родина была в опасности. Одни уходили на фронт, другие помогали в тылу - днем и ночью трудились на фабриках и заводах, чтобы обеспечивать страну всем необходимым.

В каждой семье есть семейные альбомы, где бережно хранятся фотографии наших защитников. Есть экспозиции, посвященные нашим героям, и в небольших школьных музеях, и в городских и областных музеях. Эту память мы должны передавать своим детям. Сегодня снова многие нижегородцы покинули свои дома ради борьбы за интересы России. Давайте пожелаем им удачи, сил и благополучного возвращения домой к своим семьям!", - сказал Юрий Шалабаев.