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Бизнес

"Росгосстрах" выплатил более 290 млн рублей по полисам ипотечного страхования в 2022 году

09 декабря 2022 17:06  [70] Бизнес

За 11 месяцев 2022 года "Росгосстрах" урегулировал несколько сотен страховых случаев по полисам ипотечного страхования, связанным с имуществом или с жизнью и здоровьем заемщиков банков. Общая сумма выплат по ипотечным программам превысила 290 млн рублей. "Росгосстрах" сотрудничает по ипотечному страхованию со всеми ведущими банками страны, стратегическим партнером является банк "Открытие".

Общая сумма выплат "Росгосстраха" по жизни и здоровью в банке "Открытие" за 11 месяцев 2022 года составила 137 млн рублей. Наиболее крупные выплаты произведены в Татарстане, Московской и Челябинской областях.

В частности, мужчина 44 лет из Челябинской области, заемщик банка "Открытие", был застрахован по ипотечной программе на сумму 4,4 млн рублей. Он ушел из жизни из-за заболевания коронавирусом в конце 2021 года. В начале 2022 года "Росгосстрах" компенсировал банку остаток задолженности 223 тыс. рублей, а остальную сумму свыше 4 млн рублей выплатил наследникам клиента.

По ипотечным программам страхования имущества в банках-партнерах "Росгосстраха" с января по конец ноября 2022 года произведено несколько десятков выплат с общей суммой свыше 5 млн рублей. Ипотечники банка "Открытие" оказались самыми удачливыми – ипотечное жилье пострадало лишь у трех из них и незначительно (совокупная сумма выплат им составила 52 тыс. рублей).

По статистике "Росгосстраха", 92% страховых случаев с квартирами приходятся на заливы. Иногда из-за протечки и отсутствия хозяев в зоне риска оказываются сразу несколько квартир.

Как рассказала начальник управления выплат по страхованию имущества и ответственности "Росгосстраха" Юлия Серова, самый масштабный залив нижерасположенных квартир в 2022 году был зафиксирован в одной из многоэтажек Мурома во Владимирской области. "Из-за аварии системы холодного водоснабжения на кухне клиент компании затопил не только свою квартиру, но и еще четверых соседей по стояку. В основном были повреждены отделка потолка и стен, частично — пол и кухонный гарнитур соседей — их ущерб в общей сложности составил почти 145 тыс. рублей. Когда квартира приобретена в ипотеку, собственнику намного труднее изыскивать дополнительные средства даже на небольшой ремонт, поэтому страховка бывает весьма кстати", — заключает она.

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Теги:
Открытие росгосстрах
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