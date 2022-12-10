Благодаря звонкам нижегородцев на номер 112 в 2022 году задержали 600 пьяных водителей Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

С начала года благодаря звонкам нижегородцев на телефон 112 задержано 600 пьяных водителей, причем 87 из них повторно попались за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Об этом сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

В среднем подозрения нижегородцев, сообщивших на телефон 112 о пьяном водителе, оказались оправданными не менее чем в половине случаев.

По данным управления ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, за 11 месяцев 2022 года количество ДТП с пьяными водителями уменьшилось на 7,5%, а число погибших в этих ДТП сократилось на 37,9 %. С января по ноябрь в регионе нетрезвые водители стали участниками 407 ДТП, за аналогичный период прошлого года было зафиксировано 440 таких ДТП.

Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях в регионе в целом уменьшилось на 24,4% (с 361 до 273), а пострадавших – на 5,2% (5359 до 5078 человек).

Напомним, что у жителей Нижегородской области по-прежнему есть возможность сообщить о подозрении на пьяного водителя по телефону 112. Поступающая на телефон 112 информация вместе с номером автомобиля и местом, где он замечен, передается ГИБДД. После этого машину проверяет ближайший экипаж ДПС.