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Общество

Владислав Егоров: "Мы поддержим заимствованные у КПРФ инициативы о детях войны и ветеранах"

12 декабря 2022 10:00  [45] Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внёс в региональный парламент проект закона, определяющий государственный статус "детей войны".
Решение по нему может быть принято уже на ближайшем заседании ЗСНО 15 декабря и, в случае принятия, вступит в силу с 1 января 2023 года.

Как отмечают во фракции КПРФ, проект губернатора логически продолжает и другую, недавнюю, инициативу коммунистов – о многократном увеличении выплат ветеранам Великой Отечественной войны.

Руководитель фракции КПРФ Владислав Егоров обратился к депутатам областного парламента с просьбой единодушно поддержать внесённый губернатором законопроект.

"Проект с очень ярким и актуальным названием "О сохранении на территории Нижегородской области исторической памяти и об увековечивании подвига советского народа " имеет глубокое социальное значение. Несколько месяцев назад фракция КПРФ не смогла убедить депутатов в необходимости многократного увеличения выплат ко Дню Победы ветеранам, инвалидам Великой Отечественной войны, узникам концлагерей, блокадникам.В нашей области размеры этих выплат не менялись 10-15 лет. В то время, как в других регионах суммы поддержки ветеранов исчисляются порой десятками тысяч, в Нижегородской области они составляют всего 300-500 рублей", - сказал депутат.

"Наши аргументы ранее не были услышаны. Нижегородское правительство в своём отрицательном заключении на проект КПРФ, в частности, отмечало, что "только предложение об увеличении размера единовременной денежной выплаты к Дню Победы потребует дополнительного финансирования из средств областного бюджета в 2023 году в сумме 42,5 млн рублей". Дескать, это очень много.

Поэтому не может не вызывать всемерной поддержки и одобрения внесенный сейчас правительством законопроект, аналогичный недавней инициативе фракции КПРФ. Причем сумма на его реализацию в части увеличения ежегодных выплат для ветеранов увеличена с 42,5 млн рублей в проекте КПРФ до 47 млн. В условиях жёсткой бюджетной экономии – это непростое, но давно ожидаемое обществом решение", - подчеркнул руководитель фракции КПРФ в нижегородском парламенте.

"Вторая важная часть правительственной инициативы просто сенсационна. 157 тысяч нижегородцев, попадающих в категорию "Детей военного времени", наконец, получат официальный статус, государственное признание, нагрудный знак "Дети войны" и удостоверение, ряд социальных льгот в жилищно-коммунальной сфере и сфере культуры", - добавил Егоров.

Он рассказал, что нижегородцы боролись за принятие этого закона в течение 15 лет, выдвигая гражданские законодательные инициативы, собирая подписи.

"Спектр мотивов "отказных" решений и заключений по нашим законопроектам был необычайно широк. От аргумента "пусть решает Федерация" до банального "денег нет". И вот – такой новогодний подарок 157 тысячам нижегородцам старшего поколения, практически последним живым свидетелям ужасов войны и послевоенной разрухи", - поделился депутат.

"Очень хочется, чтобы такая нужная инициатива правительства без проволочек была принята депутатами. Ведь, не ровён час, кто-то может подумать, что это опять злокозненные коммунисты назойливо вносят свою инициативу, и дрогнет рука депутата – нажмёт палец на кнопку “против”… Фракция КПРФ убедительно просит своих коллег внимательно ознакомиться с проектом, обратив особое внимание на правый верхний угол первой страницы закона. Там чётко значится – "Внесён губернатором области". И это не ошибка. Это поистине исторический факт", - заявил Владислав Егоров.

Фракция КПРФ вносит поправку к указанному проекту: "Считаем, что ко Дню Победы дети военного времени должны получать ежегодную денежную выплату в размере 5 тысяч рублей", – отметил в заключение Владислав Егоров.

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Теги:
ВОВ Законопроекты КПРФ
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