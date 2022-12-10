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Политика

Виктор Бут вступил в ЛДПР

12 декабря 2022 12:49  [60] Политика

Освобожденный из тюрьмы США гражданин России Виктор Бут вступил в партию ЛДПР. Об этом в своем Telegram-канале сообщил лидер партии Леонид Слуцкий. Вручение партбилета состоялось на слете в Москве, который приурочен к 33-летию партии. 

Российского предпринимателя Виктора Бута приговорили в 2012 году в США на 25 лет тюремного заключения за намерение незаконно осуществлять торговлю оружием и поддержку террора. Россиянина обменяли, после почти 15 лет отбывания срока, на баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную за контрабанду наркотиков.

"Бут прекрасно держится для всех тех испытаний, через которые ему пришлось пройти. Первый вопрос, который он мне задал: "Чем я могу помочь Донбассу?", - рассказал Леонид Слуцкий.

Ранее представители партии неоднократно заявляли, что окажут помощь тем, кто попал в беду за пределами России. 

Виктор Бут, в свою очередь, поблагодарил Леонида Слуцкого и основателя партии Владимира Жириновского за помощь в вызволении из заточения в США.

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Теги:
ЛДПР
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