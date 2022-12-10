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Политика

Владимир Путин не будет проводить большую пресс-конференцию в этом году

12 декабря 2022 15:20  [92] Политика

Президент Российской Федерации Владимир Путин в этом году не будет проводить ежегодную пресс-конференцию. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

"Что касается большой пресс-конференции, да, до Нового года не будет, вместе с тем мы рассчитываем, что президент все-таки найдет возможность пообщаться, как он делает это регулярно", - сказал официальный представитель Кремля.

Также замруководителя администрации президента заявил, что в этом году в Кремле решили также не проводить торжественный новогодний приём.

Напомним, в прошлом году Владимир Путин провёл ежегодную пресс-конференцию с журналистами 23 декабря в очном формате в столичном Манеже. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора количество присутствующих журналистов было сокращено до 500. На конференцию были приглашены в том числе представители нижегородских СМИ.

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Теги:
Владимир Путин СМИ
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