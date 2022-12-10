Олег Лавричев: "Основной закон нашей страны провозгласил высшей ценностью гражданина его права и свободы" Политика

Председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев направил поздравление с Днем Конституции.

"Уважаемые нижегородцы! Сердечно поздравляю вас с Днем Конституции России!

В далеком 1993 году основной закон нашей страны провозгласил высшей ценностью гражданина его права и свободы. С тех пор Российская Федерация проделала большой путь, став сильным и независимым демократическим государством, способным не только выстоять в любых обстоятельствах, но и протянуть руку помощи другим странам в трудную минуту. В этом заслуга всех россиян, беззаветно преданных своему Отечеству!

День Конституции – памятный день в календаре важных государственных праздников. Он подчеркивает особую значимость тех принципов, на которых стоит Россия, призывает нас чтить исконные традиции предков и еще раз задуматься о роли каждого в будущем нашей страны. Любовь к Родине начинается с заботы о своих детях, бережного сохранения устоев крепкой и дружной семьи, уважения к соседям, поддержания чистоты и порядка в своем доме, на своей улице.

Давайте вместе стараться жить так, чтобы наша страна твердо стояла на ногах, и мы всегда могли ею гордиться! С праздником, дорогие земляки!", - сказал Олег Лавричев.