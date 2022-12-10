Около 13 млрд рублей поступило в бюджет Нижегородской области накануне второго чтения Экономика

Перед вторым чтением бюджета Нижегородской области на 2023 год в регион поступило 12,9 млрд рублей. Об этом стало известно по итогам заседания комитета по бюджету и налогам нижегородского Заксобрания.

Как сообщил губернатор Глеб Никитин, в бюджет самые ощутимые суммы закладываются на развитие территорий, соцподдержку и решение экологических вопросов.

"Так, 903,3 млн рублей пойдут на ликвидацию свалок, 1,5 млрд рублей – на мероприятия по сокращению доли загрязненных сточных вод. 807,7 млн рублей дополнительных средств заложены на программу комплексного развития сельских территорий, 975,02 млн рублей – на реализацию программ формирования современной городской среды. Мы также получаем 903,6 млн рублей на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и 1,6 млрд рублей – на заключение социальных контрактов с отдельными категориями граждан", - рассказал губернатор Нижегородской области.

Всего депутаты рассмотрели 45 поправок в проект регионального бюджета. В частности, в проекте главного финансового документа будут заложены средства на реализацию законопроектов "О сохранении на территории Нижегородской области исторической памяти и увековечения подвига советского народа" и "О мерах социальной поддержки инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий, членов их семей и семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий". Предусматриваются средства на увеличение единовременного пособия молодым специалистам и на введение новой единовременной выплаты в соответствии с законопроектом о внесении изменений в закон "О мерах по развитию кадрового потенциала сельскохозяйственного производства Нижегородской области".

Председатель комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по бюджету и налогам Александр Шаронов отметил, что Нижегородская область получила дополнительные федеральные средства, которые отражены в доходной и расходной частях в соответствии с их целевым назначением, как это предусмотрено Бюджетным кодексом. "Следующий год будет очень непростым, ситуация в экономике сложная. В течение 2023 года мы будем неоднократно возвращаться к рассмотрению бюджета и корректировать главный финансовый документ", - сказал председатель бюджетного комитета ЗСНО.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область привлечет почти 40 млрд рублей из федерального бюджета в 2023 году.