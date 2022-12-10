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Бизнес

Клиенты ВТБ получили возможность пополнять брокерский счет через СБП со счета в любом банке

13 декабря 2022 11:22  [93] Бизнес

Инвесторы, находящиеся на брокерском обслуживании в ВТБ, первыми среди клиентов банковских брокеров получили возможность пополнять счета через Систему быстрых платежей со счета в любом банке.

НАУФОР являлась инициатором разработки новой схемы пополнения счетов на фондовом рынке с помощью PULL - запроса, а также добивалась внесения изменений в законодательство для обеспечения возможности подключения 306-х счетов, используемых банками для брокерского обслуживания, к СБП. 

Сумма операции для проведения платежей через СБП на брокерские счета граждан, открытые в банке, может составлять до 1 млн рублей единоразово. 

Новый сервис доступен в обновленной версии мобильного приложения ВТБ Мои Инвестиции. Для того, чтобы в приложении ВТБ Мои Инвестиции пополнить брокерский счет через СБП, нужно зайти на вкладку "Пополнить" и выбрать "С моего счета в другом банке".

"Мы продолжаем активно работать над улучшением приложения ВТБ Мои Инвестиции, чтобы нашим клиентам были доступны самые передовые технологии. Теперь с помощью СБП наши клиенты мгновенно могут перевести на брокерский счет до 1 млн рублей единоразово, иметь при себе реквизиты банковской карты нет необходимости. Ожидаем, что среди клиентов банка, находящихся на брокерском обслуживании, этот инструмент будет пользоваться высоким спросом", - отметил Андрей Яцков, руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ.

"НАУФОР обладает широкой экспертизой по созданию новых онлайн сервисов на фондовом рынке. Добиваясь законодательных изменений, которые необходимы для создания новых технологических услуг, мы также содействуем развитию конкуренции, от чего всегда выигрывает потребитель", - прокомментировал Президент НАУФОР Алексей Тимофеев.

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Теги:
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