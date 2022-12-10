Василий Суханов: "Все претенденты на должность министра строительства региона — люди очень опытные и грамотные" Политика

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области, председатель комитета по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям Василий Суханов прокомментировал процедуру конкурса на выбор министра строительства Нижегородской области.

"Хочу отметить высочайшее качество материалов, предоставленных на конкурс претендентами на пост министра строительства региона. Лично я очень благодарен правительству Нижегородской области за то, что принял участие в этом интересном проекте в качестве члена конкурсной комиссии.

Тринадцать претендентов на пост министра представили свои проекты развития строительной отрасли. Каждый сделал очень интересный срез по разным актуальным вопросам, основанным на "Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года".

Особо я хотел бы отметить высочайший уровень подготовки конкурса на должность министра - как по процедуре, так и по качеству материалов. Кадровая служба правительства Нижегородской области постоянно развивается и сегодня достигла очень высокого уровня. Это одно из самых продвинутых подразделений.

По итогам конкурса комиссия определила трех лидеров, причем яркость и актуальность их выступлений была видна уже в процессе самого конкурса, а голосование только закрепило эти итоги. Но это вовсе не значит, что те, кто не допущен к собеседованию с губернатором, останутся «за бортом». Многих в будущем ждут интересные кадровые предложения. Потому что все претенденты на должность министра строительства — люди очень опытные и грамотные.

Что же касается вошедшего в тройку лидеров нижегородского кандидата - заместителя министра градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Ивана Каргина, то он профессионал очень высокого класса, специалист с фундаментальными академическими знаниями.

Хочется обратить внимание и на то, что процесс выбора кандидатов был полезен и для всех членов конкурсной комиссии в плане саморазвития", - отметил Василий Суханов.

Как сообщалось ранее, кандидатуру на должность министра строительства Нижегородской области выбирают путем открытого конкурса в соответствии с решением главы региона. Экспертная комиссия на заседании 10 декабря 2022 года отобрала трех претендентов на пост министра строительства региона, которые допущены до следующего этапа отбора — итогового собеседования с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Напомним, по решению комиссии на собеседование с губернатором могут быть приглашены и иные кандидаты, зарекомендовавшие себя в ходе выступления и обладающие необходимым набором компетенций.

По информации министерства кадровой и молодежной политики Нижегородской области, изначально на портал "Команда правительства" было подано 102 заявки из 17 регионов. В очный этап были допущены 15 человек, двое из которых добровольно отказались от дальнейшего участия.