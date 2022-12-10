Нацпроекты — людям
Глеб Никитин - о "Школе 800" в Верхних Печёрах
Ограничение парковки на 45 улицах до 15 марта из-за уборки снега
Российско-белорусские трамваи "МиНиН" будут собирать в Ворсме
100% трамвайных путей в Нижнем Новгороде заменят по концессии
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Политика
13 декабря 2022 12:04  [40] Василий Суханов: "Все претенденты на должность министра строительства региона — люди очень опытные и грамотные"
12 декабря 2022 18:38  [336] Пять человек вышли в финал на конкурс главы администрации Нижегородского района
12 декабря 2022 15:46  [203] В Нижегородской области празднуют День Конституции: встречи со школьниками, раздача изданий Основного закона, проведение РосКвизов
12 декабря 2022 15:20  [241] Владимир Путин не будет проводить большую пресс-конференцию в этом году
12 декабря 2022 13:08  [217] Председатель ЗСНО Евгений Люлин прибыл в Йошкар-Олу
12 декабря 2022 12:49  [267] Виктор Бут вступил в ЛДПР
12 декабря 2022 12:14  [325] Не менее трех кандидатов на пост министра строительства Нижегородской области пройдут собеседование с Глебом Никитиным
12 декабря 2022 09:37  [68] Олег Лавричев: "Основной закон нашей страны провозгласил высшей ценностью гражданина его права и свободы"
12 декабря 2022 09:17  [199] Евгений Люлин: "День Конституции – это праздник патриотов"
12 декабря 2022 09:00  [242] Глеб Никитин: "Положения Конституции с течением времени не только не теряют актуальности, но и раскрываются с новой силой"
Политика

Василий Суханов: "Все претенденты на должность министра строительства региона — люди очень опытные и грамотные"

13 декабря 2022 12:04  [40] Политика

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области, председатель комитета по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям Василий Суханов прокомментировал процедуру конкурса на выбор министра строительства Нижегородской области.

"Хочу отметить высочайшее качество материалов, предоставленных на конкурс претендентами на пост министра строительства региона. Лично я очень благодарен правительству Нижегородской области за то, что принял участие в этом интересном проекте в качестве члена конкурсной комиссии.

Тринадцать претендентов на пост министра представили свои проекты развития строительной отрасли. Каждый сделал очень интересный срез по разным актуальным вопросам, основанным на "Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года".

Особо я хотел бы отметить высочайший уровень подготовки конкурса на должность министра - как по процедуре, так и по качеству материалов. Кадровая служба правительства Нижегородской области постоянно развивается и сегодня достигла очень высокого уровня. Это одно из самых продвинутых подразделений.

По итогам конкурса комиссия определила трех лидеров, причем яркость и актуальность их выступлений была видна уже в процессе самого конкурса, а голосование только закрепило эти итоги. Но это вовсе не значит, что те, кто не допущен к собеседованию с губернатором, останутся «за бортом». Многих в будущем ждут интересные кадровые предложения. Потому что все претенденты на должность министра строительства — люди очень опытные и грамотные.

Что же касается вошедшего в тройку лидеров нижегородского кандидата - заместителя министра градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Ивана Каргина, то он профессионал очень высокого класса, специалист с фундаментальными академическими знаниями.

Хочется обратить внимание и на то, что процесс выбора кандидатов был полезен и для всех членов конкурсной комиссии в плане саморазвития", - отметил Василий Суханов.

Как сообщалось ранее, кандидатуру на должность министра строительства Нижегородской области выбирают путем открытого конкурса в соответствии с решением главы региона. Экспертная комиссия на заседании 10 декабря 2022 года отобрала трех претендентов на пост министра строительства региона, которые допущены до следующего этапа отбора — итогового собеседования с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Напомним, по решению комиссии на собеседование с губернатором могут быть приглашены и иные кандидаты, зарекомендовавшие себя в ходе выступления и обладающие необходимым набором компетенций.

По информации министерства кадровой и молодежной политики Нижегородской области, изначально на портал "Команда правительства" было подано 102 заявки из 17 регионов. В очный этап были допущены 15 человек, двое из которых добровольно отказались от дальнейшего участия.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Василий Суханов Строительство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Служба по контракту
Архив
Оркестр волынщиков
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph