Дмитрий Щеголев: "Отбор кандидатов на пост министра строительства проводится профессионально и качественно" Политика

Ректор Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета Дмитрий Щеголев прокомментировал процедуру конкурса на выбор министра строительства Нижегородской области.

"Отбор кандидатов на пост министра строительства проводится профессионально и качественно, поскольку методика апробирована на нескольких подобных процедурах. Был проведен очень глубокий анализ всех кандидатов: их психологических, личностных и, естественно, профессиональных особенностей. Это значительно упростило работу комиссии. На очном этапе защиты каждому кандидату предлагалось два кейса. Первый — защита проекта, тематика которого определялась непосредственно самим конкурсантом. Второй — когда после случайной, рандомной выборки из определенной базы кандидату предлагалось в относительно сжатые сроки решить какой-то кейс. Это позволило конкурсной комиссии оценить как профессиональные качества, так и, отчасти, личностные", - рассказал ректор ННГАСУ.

Он также отметил широкую географию соискателей - в частности, в финальную тройку лидеров вышли кандидаты из Оренбурга, Нижнего Новгорода и Набережных Челнов.

"С одной стороны, есть мнение, что министр, который курирует весь строительный комплекс Нижегородской области, может переехать из другого региона и изначально не быть знакомым с нижегородской спецификой – при этом есть опасения, что в этом случае он будет достаточно долго вникать в системные процессы, структуру. Но, с другой стороны, тот уровень знаний, понимание проблематики и процессов строительного комплекса, который продемонстрировали кандидаты, говорит о том, что география не столь важна в сравнении с профессиональными и личностными качествами.

Все кандидаты достаточно грамотные и, что важно, мотивированные. А о тех, кто вышел в финальный этап, - я имею в виду кандидатов, которые пойдут на собеседование к губернатору, - только самое высокое мнение, они заслуживают самой высокой оценки. Желаю каждому из них успехов!", – сказал Дмитрий Щеголев.

Как сообщалось ранее, кандидатуру на должность министра строительства Нижегородской области выбирают путем открытого конкурса в соответствии с решением главы региона. Экспертная комиссия на заседании 10 декабря 2022 года отобрала трех претендентов на пост министра строительства региона, которые допущены до следующего этапа отбора — итогового собеседования с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Напомним, по решению комиссии на собеседование с губернатором могут быть приглашены и иные кандидаты, зарекомендовавшие себя в ходе выступления и обладающие необходимым набором компетенций.

По информации министерства кадровой и молодежной политики Нижегородской области, изначально на портал "Команда правительства" было подано 102 заявки из 17 регионов. В очный этап были допущены 15 человек, двое из которых добровольно отказались от дальнейшего участия.