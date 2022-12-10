Нацпроекты — людям
Афиша новогодних спектаклей и мероприятий для детей
Программа новогодних мероприятий в Нижнем Новгороде
Дублёр проспекта Гагарина построят по концессии
Муниципальные лыжные трассы в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Бизнес
13 декабря 2022 16:45  [28] ВТБ стал победителем премий "Время инноваций" и Digital Leaders
13 декабря 2022 15:56  [82] ПСБ открыл 200-й офис в новых регионах
13 декабря 2022 15:34  [91] НПФ ВТБ увеличил пенсионные выплаты клиентам более чем в 1,5 раза
13 декабря 2022 14:53  [104] Производительность ООО "Судостроение судоремонт" увеличится на 10% благодаря участию в нацпроекте
13 декабря 2022 14:28  [100] ВТБ и "Ростелеком" провели первый межбанковский платёж с помощью "Сервис-бюро СПФС"
13 декабря 2022 13:56  [101] Банк "Открытие" расширил программу финансирования дилеров, предлагающих адаптации коммерческих авто
13 декабря 2022 13:02  [120] МегаФон представил новый облачный сервис на базе МойОфис
13 декабря 2022 12:34  [125] Каждый шестой нижегородец тратит свыше 3 тыс. рублей в месяц на чаевые
13 декабря 2022 11:22  [122] Клиенты ВТБ получили возможность пополнять брокерский счет через СБП со счета в любом банке
13 декабря 2022 11:04  [112] АКРА подтвердила кредитный рейтинг банка "Открытие" на уровне АА(Ru) со стабильным прогнозом
Бизнес

ВТБ стал победителем премий "Время инноваций" и Digital Leaders

13 декабря 2022 16:45  [28] Бизнес

Решения ВТБ для среднего и малого бизнеса победили в пяти номинациях премии "Время инноваций" и в десяти − Digital Leaders Award. Жюри ежегодно отмечают лучшие проекты в области цифровизации и онлайн-сервисов.

Премию "Время инноваций" ВТБ получил в категории "Финансы и консалтинг" за мобильный банк ВТБ Бизнес Lite в номинации "Техническая инновация года" и интернет-банк ВТБ Бизнес в номинации "Организационно-управленческая инновация года". Развитие этих каналов позволило кредитной организации перевести работу с клиентами СМБ в онлайн. В рамках номинации "Инновация года" высшей оценкой отмечена услуга по выдаче КЭП для предпринимателей, которой они могут воспользоваться более чем в 300 офисах ВТБ по всей России. Лучшим сервисным решением признана цифровая бухгалтерия ВТБ Cifra, которая позволяет клиентам перевести на аутсорсинг бухгалтерское обслуживание.

В рамках премии Digital Leaders Award интернет-банк ВТБ Бизнес отметили сразу в двух номинациях – "Цифровой дизайн для бизнеса" в категории "Разработка года" и "Трансформация года" в блоке "Банковские услуги для бизнеса". Лучшим также стал и виртуальный помощник, обрабатывающий 75% обращений клиентов в чате интернет-банка. В категории "Разработка года" в номинации "Оптимизация процессов" отмечена новая интеллектуальная система управления продажами, благодаря которой банк повысил эффективность работы по привлечению новых клиентов.

В категории "Сервисы и решения для бизнеса" мобильным приложением года стало ВТБ Бизнес Lite, маркетплейсом года – линейка бизнес-сервисов ВТБ, объединяющая более 20 продуктов для решения различных задач бизнеса от юридических услуг до запуска интернет-магазина «под ключ». Проект по внедрению токенизации цифровых бизнес-карт признан в этом году лучшим в номинации "Трансформация года" (категория "Банковские онлайн-услуги"). Он позволил клиентам сохранить возможность оплаты с помощью смартфона. Сервисом года в категории "Дистанционный клиентский сервис" стало решение ВТБ для регистрации нового бизнеса, а платформа для организации выездного сервиса для предпринимателей отмечена как Smart-решение года.

"Стратегия ВТБ направлена на цифровизацию всех продуктов и услуг для клиентов среднего и малого бизнеса. Благодаря цифровой трансформации банк берет на себя все больше рутинных задач, чтобы предприниматели могли уделять достаточно времени и внимания развитию своего бизнеса. От безопасности и стабильность использования нашей экосистемы сервисов зависит удобство клиентов и непрерывность рабочих процессов в сотнях тысяч компаний. Несмотря на существующие внешние ограничения нам удалось сохранить не только привычный клиентский опыт, но и предоставить нашим партнерам дополнительную поддержку. ВТБ постоянно совершенствует функционал продуктов и сервисов, а престижные награды еще раз подтверждают их актуальность и востребованность на рынке. Мы признательны экспертам за высокие оценки и продолжим развитие российского финансового сектора", − отметил Денис Бортников, заместитель президента – председателя правления ВТБ.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ВТБ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Служба по контракту
Архив
Оркестр волынщиков
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph