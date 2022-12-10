ВТБ стал победителем премий "Время инноваций" и Digital Leaders Бизнес

Решения ВТБ для среднего и малого бизнеса победили в пяти номинациях премии "Время инноваций" и в десяти − Digital Leaders Award. Жюри ежегодно отмечают лучшие проекты в области цифровизации и онлайн-сервисов.

Премию "Время инноваций" ВТБ получил в категории "Финансы и консалтинг" за мобильный банк ВТБ Бизнес Lite в номинации "Техническая инновация года" и интернет-банк ВТБ Бизнес в номинации "Организационно-управленческая инновация года". Развитие этих каналов позволило кредитной организации перевести работу с клиентами СМБ в онлайн. В рамках номинации "Инновация года" высшей оценкой отмечена услуга по выдаче КЭП для предпринимателей, которой они могут воспользоваться более чем в 300 офисах ВТБ по всей России. Лучшим сервисным решением признана цифровая бухгалтерия ВТБ Cifra, которая позволяет клиентам перевести на аутсорсинг бухгалтерское обслуживание.

В рамках премии Digital Leaders Award интернет-банк ВТБ Бизнес отметили сразу в двух номинациях – "Цифровой дизайн для бизнеса" в категории "Разработка года" и "Трансформация года" в блоке "Банковские услуги для бизнеса". Лучшим также стал и виртуальный помощник, обрабатывающий 75% обращений клиентов в чате интернет-банка. В категории "Разработка года" в номинации "Оптимизация процессов" отмечена новая интеллектуальная система управления продажами, благодаря которой банк повысил эффективность работы по привлечению новых клиентов.

В категории "Сервисы и решения для бизнеса" мобильным приложением года стало ВТБ Бизнес Lite, маркетплейсом года – линейка бизнес-сервисов ВТБ, объединяющая более 20 продуктов для решения различных задач бизнеса от юридических услуг до запуска интернет-магазина «под ключ». Проект по внедрению токенизации цифровых бизнес-карт признан в этом году лучшим в номинации "Трансформация года" (категория "Банковские онлайн-услуги"). Он позволил клиентам сохранить возможность оплаты с помощью смартфона. Сервисом года в категории "Дистанционный клиентский сервис" стало решение ВТБ для регистрации нового бизнеса, а платформа для организации выездного сервиса для предпринимателей отмечена как Smart-решение года.

"Стратегия ВТБ направлена на цифровизацию всех продуктов и услуг для клиентов среднего и малого бизнеса. Благодаря цифровой трансформации банк берет на себя все больше рутинных задач, чтобы предприниматели могли уделять достаточно времени и внимания развитию своего бизнеса. От безопасности и стабильность использования нашей экосистемы сервисов зависит удобство клиентов и непрерывность рабочих процессов в сотнях тысяч компаний. Несмотря на существующие внешние ограничения нам удалось сохранить не только привычный клиентский опыт, но и предоставить нашим партнерам дополнительную поддержку. ВТБ постоянно совершенствует функционал продуктов и сервисов, а престижные награды еще раз подтверждают их актуальность и востребованность на рынке. Мы признательны экспертам за высокие оценки и продолжим развитие российского финансового сектора", − отметил Денис Бортников, заместитель президента – председателя правления ВТБ.