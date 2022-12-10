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Политика

Дума Дзержинска признала исполнение нацпроектов в 2022 году надлежащим

15 декабря 2022 12:58  [29] Политика
Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

Дума Дзержинска единогласно признала исполнение нацпроектов в 2022 году надлежащим.

На заседании 15 декабря присутствовали министр внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области Павел Карасев, председатель Общественной палаты города Дзержинска Валерий Чумазин. 

В уходящем году город с участием средств из местного бюджета вошел в пять национальных проектов – "Образование", "Культура", "Безопасные и качественные дороги", "Жилье и городская среда", "Экология".   

Благодаря нацпроекту "Образование" в 2022 году в городе Дзержинске была профинансирована работа Службы психолого-педагогической помощи семье и Центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" в школе № 6 поселка Пыра. Также в рамках федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан РФ" была закуплена государственная символика для образовательных учреждений Дзержинска. На реализацию нацпроекта в Дзержинске из бюджетов разного уровня было выделено 7,9 млн.  рублей.

Модельная библиотека на базе библиотеки им. Л.Н.Толстого появилась благодаря нацпроекту "Культура". Из федерального бюджета направлено 5 млн. рублей на обновление библиотечного пространства, которое стало не только местом традиционной выдачи книг, но и полноценным информационно-образовательным и культурно-досуговым центром, где для посетителей доступны самые современные технологии. 

В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в нормативное состояние приведено 2,7 км дорог и 3,8 км тротуаров по ул. Гайдара, ул. Чапаева, ул. Ильяшевича, где нанесена разметка, установлены 11 остановочных павильонов и 800 м пешеходного ограждения, обустроены газоны. Из местного бюджета на эти цели направлено 4,8 млн. рублей, из областного – 156 млн. рублей.

В рамках национального проекта "Жилье и городская среда" удалось осуществить вторую очередь благоустройства Центрального городского парка культуры и отдыха, а также благоустроить Парковую Аллею и  сквер им. Ф.Э. Дзержинского. Также расселены многоквартирные дома №№9 и 13 по ул.Восточной в  поселке Горбатовка. Завершаются мероприятия по расселению домов по пр. Ленина, 103 и ул. Студенческой, 27. 

Разработка проектной документации на ликвидацию несанкционированной свалки твердых бытовых отходов в районе бывшего полигона ТБО "Игумново" проходила в рамках нацпроекта "Экология". В следующем году начнется основная работа по ликвидации свалки.

"Результаты нацпроектов должны выражаться не столько в цифрах и отчётах, сколько в реальных делах и в восприятии людьми того, что сделано по факту. Жителям нашего города важнее, что сделано непосредственно у них во дворе, в ближайшей школе или парке, какие дороги отремонтированы.  Депутаты посчитали, что в итоге осуществления проектов в 2022 году горожане  увидели конкретные изменения во многих сферах жизни, например, смогли получить качественную психолого-педагогическую помощь или воспользоваться самыми современными технологиями в обновленной библиотеке", - сказала председатель Думы Дзержинска Виктория Николаева.  

 

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Теги:
Дзержинск Нацпроект
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