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Бизнес

Банк "Открытие" добавил сервис по управлению эквайрингом в интернет-банк для крупного корпоративного бизнеса

15 декабря 2022 13:37  [78] Бизнес

Теперь клиенты, пользующиеся торговым эквайрингом банка, смогут централизованно контролировать все поступления на счета: как в разрезе отдельных точек продаж и даже терминалов, так и по каждой транзакции с детализацией по датам.

Бесплатный сервис реализован в интернет-банке "Открытие-Бизнес Онлайн" и будет интересен компаниям любого уровня – от некрупных фирм до холдингов, управляющих сотнями точек продаж. Помимо поступлений, в новом разделе интернет-банка клиент сможет увидеть сумму списанных комиссий, что повысит прозрачность расходов и эффективность управления экономикой сети.

"Новый сервис "Открытия" для корпоративных клиентов – это удобный инструмент, позволяющий казначеям видеть полную картину транзакций во всех магазинах в режиме онлайн с максимальной детализацией. Выручка поступает в точки продаж по разным каналам, и клиентам важно располагать актуальными данными для контроля денежных потоков.

"В ближайшее время мы планируем представить в интернет-банке еще один онлайн-сервис по управлению финансами сети продаж, позволяющий отслеживать безналичные расчеты через Систему быстрых платежей – куайринг. Тренд по оплате покупок с помощью QR-кода с каждым месяцем набирает обороты, поэтому крупный бизнес сможет существенно сэкономить на привычном торговом эквайринге, внедряя новые технологии в операционную деятельность", – прокомментировал Андрей Карасев, старший вице-президент, директор департамента корпоративного бизнеса банка "Открытие".

Транзакционный бизнес корпоративного и инвестиционного блока банка "Открытие" предлагает крупным корпоративным клиентам мультифункциональную линейку продуктов для расчетов, управления ликвидностью и повышения эффективности работы казначейства. Современный IT-ландшафт и высокий уровень экспертизы позволяют оперативно разрабатывать и внедрять интеграционные решения для компаний с холдинговой структурой и развитой филиальной сетью на базе новейшей системы дистанционного банковского обслуживания "Открытие-Бизнес Онлайн".

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Теги:
Банки Открытие
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