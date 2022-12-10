Доходы и расходы бюджета Дзержинска в 2023 году составят 7,5 млрд рублей Экономика

Доходы и расходы бюджета Дзержинска в 2023 году составят 7,5 млрд рублей.

Как сообщает пресс-служба Думы Дзержинска, на последнем заседании в 2022 году депутаты единогласно одобрили принятие главного финансового документа города.

Также депутаты поддержали поправки, выработанные при рассмотрении проекта документа на комитетах и заседаниях депутатских объединений городской Думы. Они будут направлены в администрацию в качестве поручений.

В частности, депутат Нина Аранович предложила выделить средства на оборудование остановки около больниц №4 и №7, Роман Шилов посчитал нужным профинансировать ремонт школьных и детсадовских столовых, а депутаты из объединения КПРФ сформировали десять различных поправок на общую сумму порядка 82 млн рублей.

Среди них – выделение средств на капитальный ремонт школ и детских садов, благоустройство подъездных путей к этим учреждениям и кронирование деревьев на их территории; поддержание в должном состоянии детских игровых площадок, и ряд других.

Наиболее существенные расходы в объеме 5,2 млрд рублей будут направлены на финансирование отраслей социальной сферы.

Проект бюджета был рекомендован к принятию заключением Контрольно-счетной палаты Дзержинска.

"В бюджете следующего года предусмотрены средства как на обеспечение жизнедеятельности города, так и на новые стройки, обустройство общественных пространств, интересные события. Будем работать, чтобы все запланированные дела были сделаны, и сделаны хорошо", - сказала председатель городской Думы Виктория Николаева. Она поблагодарила всех, кто принимал участие в разработке и утверждении бюджета на следующий год, за качественную подготовку документа.

Справка

Параметры бюджета на плановый период: 2024 год (доходы: 7 820 871 189,60 рублей; расходы: 7 820 871 189,60 рублей); 2025 год (доходы: 7 389 935 700,00 рублей; расходы: 7 389 935 700,00 рублей).