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Общество

Андрей Захаров: "Дом народного единства – это площадка для диалога с властью"

16 декабря 2022 12:40  [60] Общество

"Дом народного единства – это площадка для диалога с властью", - заявил председатель совета ветеранов войны, труда Вооруженных сил и правоохранительных органов Нижегородской области Андрей Захаров.

"Открытие Дома народного единства дает нам еще одну площадку, где мы можем получить консультации, обменяться опытом. Нашему поколению – ветеранам труда, которым сейчас около 65 лет и более, - очень важен именно такой формат живого общения", - сказал он.

"Дом народного единства – это диалог с властью, именно в общении мы находим правильное направление для движения вперед. Особенно важно такое объединение усилий сейчас, в наше непростое время. Нам необходим такой центр, где человек общается с человеком, а не с телефоном или телевизором", - добавил Андрей Захаров.

Напомним, 15 декабря в парке имени А.С. Пушкина в Нижнем Новгороде официально открыли новое здание Дома народного единства. В церемонии принял участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Это первый региональный центр для развития гражданского общества и консолидации активной общественности. Под эгидой Дома народного единства проводятся мероприятия и реализуются проекты, направленные на гармонизацию межнациональных отношений, воспитание патриотизма, противодействие деструктивным течениям, содействие профессиональным и экспертным сообществам, просветительские и образовательные программы.

Представителям некоммерческого сектора ресурсный центр Дома будет оказывать консультационную помощь по правовым, финансово-экономическим вопросам и в подготовке грантовых заявок

На базе Дома народного единства также действуют ресурсный центр для НКО и инициативных граждан, проектный офис по оказанию помощи Харцызску (ДНР), координационный центр по поддержке нижегородских военнослужащих, аппарат регионального совета Нижегородской области.

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