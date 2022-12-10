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Общество

Специальная иллюминация в день рождения кораблестроителя Ростислава Алексеева появится на нижегородской телебашне

18 декабря 2022 09:44  [54] Общество

Фото: Нижегородский филиал РТРС

Специальная иллюминация в день рождения кораблестроителя Ростислава Алексеева появится на нижегородской телебашне. Об этом сообщили в Нижегородском филиале РТРС.

Согласно информации, праздничная иллюминация будет транслироваться с 18:15 до 19:00 и с 20:45 до 23:00 18 декабря.

Как рассказал и.о. директора Нижегородского филиала РТРС Илья Прыгунов, телебашня будет переливаться разными оттенками синего, символизирующего речные и морские волны. На фоне волн появится графический портрет Ростислава Алексеева.

Также нижегородцы смогут увидеть разработки конструктора: экранопланы, суда на подводных крыльях "Метеор", "Ракета" и "Восход". Бегущая строка будет транслировать надписи: "18 декабря – день рождения Ростислава Алексеева", "великий конструктор, судостроитель, инженер", "Нижний гордится!".

Илья Прыгунов подчеркнул, что разработки Ростислава Алексеева совершили революцию в судостроении и авиастроении, оказали огромное влияние на развитие инженерной мысли. В честь гениального новатора названа его альма-матер - Нижегородский политех.

Напомним, что к 65-летию нижегородского фиала РТРС телебашня была модернизирована.

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Теги:
телебашня
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