Пробки в 9 баллов образовались в Нижнем Новгороде к вечеру 19 декабря

Фото: Яндекс. Пробки
Пробки на дорогах Нижнего Новгорода достигли 9 баллов. Информация об этом размещена на портале Яндекс.Пробки.
Согласно данным на 18:00, дорожные заторы наблюдаются во всех районах Нижнего Новгорода.
В историческом центре "стоят" улицы Белинского, Горького, Ильинская. Кроме того, затруднено движение на Зеленском съезде, Малой Ямской, Маслякова.
Также транспорт медленно движется по улицам Ванеева, Родионова, а также по Окскому съезду.
Большая пробка образовалась на улице Коминтерна, в районе станции метро "Буревестник". Также пробки отмечаются на проспекте Ленина, Московском шоссе, улицах Ларина, Удмуртской.
Ранее сообщалось, что программа для автоматического определения мест повышенной аварийности на дорогах появится в Нижегородской области в 2023 году
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+