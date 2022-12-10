Пробки в 9 баллов образовались в Нижнем Новгороде к вечеру 19 декабря Общество

Фото: Яндекс. Пробки

Пробки на дорогах Нижнего Новгорода достигли 9 баллов. Информация об этом размещена на портале Яндекс.Пробки.

Согласно данным на 18:00, дорожные заторы наблюдаются во всех районах Нижнего Новгорода.

В историческом центре "стоят" улицы Белинского, Горького, Ильинская. Кроме того, затруднено движение на Зеленском съезде, Малой Ямской, Маслякова.

Также транспорт медленно движется по улицам Ванеева, Родионова, а также по Окскому съезду.

Большая пробка образовалась на улице Коминтерна, в районе станции метро "Буревестник". Также пробки отмечаются на проспекте Ленина, Московском шоссе, улицах Ларина, Удмуртской.

Ранее сообщалось, что программа для автоматического определения мест повышенной аварийности на дорогах появится в Нижегородской области в 2023 году