Евгений Люлин: "Нижегородских журналистов отличает виртуозное владение словом" Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Днем российской печати.

"Уважаемые ветераны и работники средств массовой информации! Примите поздравления с Днем российской печати!

Ежедневно печатные и электронные СМИ снабжают нас новостями, заметками, мнениями, комментариями, аналитическими статьями. Работают сотни газет, журналов, интернет-изданий, обеспечивая обратную связь населения Нижегородской области с органами власти.

Наших нижегородских журналистов отличают виртуозное владение словом, объективность, непредвзятость, готовность смело поднимать злободневные темы – держать руку "на пульсе" политической, экономической, общественной жизни региона.

Обращаясь ко всем, кто считает День печати своим профессиональным праздником, мне хотелось бы искренне поблагодарить вас за ваш труд и пожелать ярких незабываемых событий, новых встреч и впечатлений, творческих успехов и, конечно, благодарной аудитории!", - сказал Евгений Люлин.