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Культура и отдых

Две новогодние медиавыставки пройдут в нижегородском арт-пространстве ЦЕХ*

20 декабря 2022 13:20  [68] Культура и отдых
Фото: tseh.space

Фото: tseh.space

В нижегородском мультимедиа-арт-пространстве ЦЕХ* откроются две новогодние выставки — "Фиджитал сказка" от Hello Park и выставка об истории эволюции компьютерных игр.

"Фиджитал сказка"

Совместно с пространством ЦЕХ * команда Hello Park готовит иммерсивное новогоднее приключение: в пространстве инсталляции разместятся 9 фиджитал аттракционов Hello Park — мультимедийного парка от компании Hello I/O. При этом в "Фиджитал сказке" будут использованы новые игровые механики и технологии для аттракционов, а также уникальная архитектура — все это поможет преобразить выставочное пространство в новогоднюю мультимедиа-сказку.

Фиджитал / phygital (physical + digital) — ключевая технология Hello Park, совмещение реальных предметов и интерактивных проекций.

На время работы инсталляции "Фиджитал сказка" в пространстве ЦЕХ* развернется интерактивный активити-парк, где смогут развлекаться посетители. Добавьте красок в новогоднюю сказку на аттракционе "Цифровой художник", а в "Бабл-Мабл" — прыгайте как можно выше, чтобы поймать все игрушки; забегайте в "Кидалки", чтобы бросаться шариками в интерактивную стену, или катайтесь с новогодней интерактивной горки.

Выставка об истории эволюции компьютерных игр

На выставке будут представлены более полусотни ретро- и современных приставок и компьютеров из коллекции Музея приставок, что позволит зрителям проследить развитие технологий в интервале с 1975 года до наших дней, а также осознать важность феномена видеоигр, вспомнить теплые моменты детства и ощутить связь эпох.

Пространство экспозиции будет поделено на три зоны: первая — игровая, вторая — музейная, в третьей части выставки зрители смогут увидеть ретро-компьютеры, например, первые машины IBM или Apple второй серии (1981), на которых будут запущены игры из соответствующих периодов времени.

Благодаря тематическому сетапу от студии dreamlaser, на выставке можно будет окунуться в видеоигровую атмосферу и совершить путешествие во времени через сами игры. Проект подготовлен студией dreamlaser совместно с Нижегородским отделением Федерации компьютерного спорта.

График работы ЦЕХа* в праздничные дни: 31 декабря — до 19:00, 1 января — с 14:00 до 22:00, 2–8 января — с 12:00 до 22:00.

О пространстве ЦЕХ*

Мультимедиа-арт-пространство ЦЕХ* — первое высокотехнологичное выставочное арт-пространство в Нижнем Новгороде, ценности и приоритеты которого связаны с развитием культурной жизни и возможностей креативного кластера в городе. ЦЕХ* — место притяжения художников, музыкантов и людей, увлеченных искусством и технологиями, со всего мира, желающих получить опыт взаимодействия с мультимедийным искусством международного уровня.

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Теги:
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