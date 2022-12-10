Цифровые сервисы ОМК отмечены крупнейшей цифровой премией Европы

Объединенная металлургическая компания (ОМК) стала призером цифровой премии Tagline Awards 2022. Эксперты присудили сразу три бронзовые награды за экосистему цифровых сервисов ОМК для клиентов: отметив ее сложную разработку и отдельно оценив высокую производительность и скорость работы.
Экосистема цифровых сервисов ОМК - это единое окно взаимодействия клиентов с компанией с доступом 24/7. Объединяет на единой платформе около десятка сервисов, таких как как личный кабинет клиента, сертификаты качества, торговая онлайн-площадка "Аукционы", интернет-магазин, сервис для управления логистикой, мониторинг ошибок и другие, которые компания поэтапно запускала с середины 2020 года. Экосистема ОМК интегрирована с более чем 20 различными внутренними (ERP, ECM, CRM) и внешними системами. В этом году команда ОМК с привлечением подрядчика оптимизировала архитектуру и инфраструктуру экосистемы, что позволило существенно повысить скорость обработки данных, а общая отзывчивость сервисов теперь ограничена исключительно скоростью Интернет-соединения клиента.
Цифровые сервисы ОМК принципиально отличаются от других решений в тяжелой промышленности: имеют удобный интуитивный интерфейс, через который партнеры оперативно получают доступ к нужной им информации в удобном формате. В основе сервисов программное обеспечение с открытым исходным кодом (open source ПО), поэтому клиенты имеют возможность интегрировать их со своими внутренними системами. Это значительно сокращает партнерам трудозатраты на внесение информации в собственные учетные системы.
"Наш проект по цифровой трансформации задает стандарт во взаимодействии с клиентами на металлургическом рынке. Мы стремились создать сервис, который должен работать быстро и стабильно, обрабатывая миллионы документов и сотни запросов за нескольких секунд. Сейчас обслуживание через цифровые сервисы ОМК такое же простое и удобное, как в банке, ритейле или телекоме, несмотря на более сложные процессы и объемы данных. Мы непрерывно улучшаем клиентские решения, с учетом лучших практик и обратной связи от наших партнеров, чтобы экономить их время", - отметил начальник управления по клиентскому сервису ОМК Тимур Махалин.
ОМК получила бронзовую награду Tagline Awards 2022 за еще один цифровой сервис - "ОМК Пространство". Он позволяет бронировать рабочее месте в офисе для сотрудников, которые работают в гибридном формате, просматривать список доступного оборудования, карту помещений, календарь бронирований. С его запуском и новой организацией рабочих мест в ОМК снизили нагрузку на офисы и отказались от аренды части помещений.
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