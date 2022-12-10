Мусороперерабатывающий завод построят в Арзамасе за 2,9 млрд рублей
Электробусно-троллейбусная сеть появится в Нижнем Новгороде
Испытательный полигон для беспилотников создадут на Бору в 2023 году
Запрет на ловлю налима с 20 декабря до 20 января
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Бизнес
21 декабря 2022 15:53  [2] Цифровые сервисы ОМК отмечены крупнейшей цифровой премией Европы
21 декабря 2022 15:08  [56] Банк "Открытие": в 2023 году ипотечных кредитов на новостройки будет выдано больше, чем в 2022-м
21 декабря 2022 14:23  [93] ВТБ: треть россиян стали реже интересоваться курсом валют в этом году
20 декабря 2022 17:34  [265] ВТБ Private Banking стал лауреатом премии Wealth Navigator Awards 2022
20 декабря 2022 17:22  [166] Банк "Открытие": 53% жителей ПФО надеются, что 2023 год будет для них лучше, чем 2022-й
20 декабря 2022 15:06  [165] Банк "Открытие" упростил перечисление зарплаты для предпринимателей
20 декабря 2022 11:40  [173] ВТБ увеличил выдачу ипотеки в первой половине декабря на 60%
19 декабря 2022 16:42  [237] Второй пакет ESG-рекомендаций для бизнеса разработали в Нижегородской области
19 декабря 2022 14:46  [206] ВТБ запустил трансграничные переводы в Иран
19 декабря 2022 12:58  [334] Дзержинское предприятие по выпуску поверхностно-активных веществ модернизировало производство за 1 млрд рублей
Бизнес

Цифровые сервисы ОМК отмечены крупнейшей цифровой премией Европы

21 декабря 2022 15:53  [2] Бизнес

Объединенная металлургическая компания (ОМК) стала призером цифровой премии Tagline Awards 2022. Эксперты присудили сразу три бронзовые награды за экосистему цифровых сервисов ОМК для клиентов: отметив ее сложную разработку и отдельно оценив высокую производительность и скорость работы.

Экосистема цифровых сервисов ОМК - это единое окно взаимодействия клиентов с компанией с доступом 24/7. Объединяет на единой платформе около десятка сервисов, таких как как личный кабинет клиента, сертификаты качества, торговая онлайн-площадка "Аукционы", интернет-магазин, сервис для управления логистикой, мониторинг ошибок и другие, которые компания поэтапно запускала с середины 2020 года. Экосистема ОМК интегрирована с более чем 20 различными внутренними (ERP, ECM, CRM) и внешними системами. В этом году команда ОМК с привлечением подрядчика оптимизировала архитектуру и инфраструктуру экосистемы, что позволило существенно повысить скорость обработки данных, а общая отзывчивость сервисов теперь ограничена исключительно скоростью Интернет-соединения клиента.

Цифровые сервисы ОМК принципиально отличаются от других решений в тяжелой промышленности: имеют удобный интуитивный интерфейс, через который партнеры оперативно получают доступ к нужной им информации в удобном формате. В основе сервисов программное обеспечение с открытым исходным кодом (open source ПО), поэтому клиенты имеют возможность интегрировать их со своими внутренними системами. Это значительно сокращает партнерам трудозатраты на внесение информации в собственные учетные системы.

"Наш проект по цифровой трансформации задает стандарт во взаимодействии с клиентами на металлургическом рынке. Мы стремились создать сервис, который должен работать быстро и стабильно, обрабатывая миллионы документов и сотни запросов за нескольких секунд. Сейчас обслуживание через цифровые сервисы ОМК такое же простое и удобное, как в банке, ритейле или телекоме, несмотря на более сложные процессы и объемы данных. Мы непрерывно улучшаем клиентские решения, с учетом лучших практик и обратной связи от наших партнеров, чтобы экономить их время", - отметил начальник управления по клиентскому сервису ОМК Тимур Махалин.

ОМК получила бронзовую награду Tagline Awards 2022 за еще один цифровой сервис - "ОМК Пространство". Он позволяет бронировать рабочее месте в офисе для сотрудников, которые работают в гибридном формате, просматривать список доступного оборудования, карту помещений, календарь бронирований. С его запуском и новой организацией рабочих мест в ОМК снизили нагрузку на офисы и отказались от аренды части помещений.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ОМК
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Служба по контракту
Архив
Грипп заразен
Вакансии
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph