Количество погибших в ДТП в Нижнем Новгороде в 2022 году сократилось почти вдвое Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Количество погибших в ДТП в Нижнем Новгороде в 2022 году сократилось почти вдвое. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

По словам мэра, такие результаты стали возможны благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги", так как при неосторожном вождении или невнимательности пешеходов качество дорожного полотна иногда является решающим фактором.

Так, в уходящем году на дорогах Нижнего Новгорода погибло 26 человек, тогда как в 2021 году - 50. Количество пострадавших снизилось на треть.

По сравнению с 2017 годом, когда началась реализация нацпроекта, ДТП в Нижнем Новгороде происходят на 56% реже.

Ранее сообщалось, что программа для автоматического определения мест повышенной аварийности на дорогах появится в Нижегородской области в 2023 году.