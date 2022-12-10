Новые льготные категории и денежные выплаты ветеранам
Испытательный полигон для беспилотников создадут на Бору в 2023 году
Запрет на ловлю налима с 20 декабря до 20 января
Электробусно-троллейбусная сеть появится в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
23 декабря 2022 15:18  [22] Мемориальную доску Главному маршалу авиации Александру Голованову открыли в Нижнем Новгороде
23 декабря 2022 15:08  [39] Суроватихинский сельский центр культуры и досуга открылся после капремонта
23 декабря 2022 14:56  [60] Николай Чернышов: "В 2023 году приоритетным направлением должны стать социальные меры поддержки семей военнослужащих"
23 декабря 2022 14:40  [85] Юрий Шалабаев в рамках акции "Ёлка желаний" исполнит мечту 7-летней Даши из Первого санаторного детского дома.
23 декабря 2022 14:29  [69] РЭО назвал топ-5 неэкологичных новогодних игрушек
23 декабря 2022 14:07  [113] Подготовка к запуску трамваев №6 и №7 началась в Сормовском районе
23 декабря 2022 13:49  [168] Два частных автобусных маршрута в Нижнем Новгороде начали работать по расписанию
23 декабря 2022 13:38  [104] "Почта Деда Мороза" начнет работать в Нижнем Новгороде с 25 декабря
23 декабря 2022 13:27  [125] ЦУР Нижегородской области оценил качество ведения аккаунтов в соцсетях главами округов
23 декабря 2022 13:18  [137] Нижегородец застрелил своего знакомого из-за давней неприязни
Общество

Николай Чернышов: "В 2023 году приоритетным направлением должны стать социальные меры поддержки семей военнослужащих"

23 декабря 2022 14:56  [60] Общество

Заместитель председателя постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по развитию города, строительству и архитектуре Николай Чернышов подвел итоги своей депутатской деятельности в уходящем 2022 году и обозначил планы на 2023 год:

"Декабрь традиционно является месяцем, когда нужно подводить итоги уходящего года. Это время необходимо использовать очень продуктивно: подумать, все ли задачи выполнены, наметить вектор работы на следующий год.

В уходящем 2022 году моя депутатская деятельность была связана с направлениями, обозначенными еще в предвыборной программе. Так, подготовлена проектно-сметная документация по капитальному ремонту школы № 48 для дальнейшего включения в соответствующую региональную программу.

Кроме того, сдвинулся вопрос о восстановлении асфальтного покрытия на территориях детских садов. Обратились с коллегами-депутатами городской Думы в Законодательное Собрание Нижегородской области по вопросу изыскания возможности выделения денежных средств на финансирование замены асфальтового покрытия на территориях образовательных учреждений.

Что касается 2023 года, на мой взгляд, в Нижнем Новгороде приоритетными направлениями должны стать социальные меры поддержки семей военнослужащих, мобилизованных и социально незащищенных граждан. Это важно! Все эти люди нуждаются в помощи и защите со стороны общества и государства. Нельзя оставаться в стороне и пренебрегать значимостью данного вопроса!".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Городская дума Социальная сфера
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Служба по контракту
Архив
Грипп заразен
Вакансии
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph