Николай Чернышов: "В 2023 году приоритетным направлением должны стать социальные меры поддержки семей военнослужащих" Общество

Заместитель председателя постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по развитию города, строительству и архитектуре Николай Чернышов подвел итоги своей депутатской деятельности в уходящем 2022 году и обозначил планы на 2023 год:

"Декабрь традиционно является месяцем, когда нужно подводить итоги уходящего года. Это время необходимо использовать очень продуктивно: подумать, все ли задачи выполнены, наметить вектор работы на следующий год.

В уходящем 2022 году моя депутатская деятельность была связана с направлениями, обозначенными еще в предвыборной программе. Так, подготовлена проектно-сметная документация по капитальному ремонту школы № 48 для дальнейшего включения в соответствующую региональную программу.

Кроме того, сдвинулся вопрос о восстановлении асфальтного покрытия на территориях детских садов. Обратились с коллегами-депутатами городской Думы в Законодательное Собрание Нижегородской области по вопросу изыскания возможности выделения денежных средств на финансирование замены асфальтового покрытия на территориях образовательных учреждений.

Что касается 2023 года, на мой взгляд, в Нижнем Новгороде приоритетными направлениями должны стать социальные меры поддержки семей военнослужащих, мобилизованных и социально незащищенных граждан. Это важно! Все эти люди нуждаются в помощи и защите со стороны общества и государства. Нельзя оставаться в стороне и пренебрегать значимостью данного вопроса!".