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Культура и отдых

Капремонт завершили в корпусе музыкальной школе в поселке Тоншаево

25 декабря 2022 14:54  [93] Культура и отдых
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В рабочем поселке Тоншаево Нижегородской области завершился капитальный ремонт в здании детской музыкальной школы. Работы велись в рамках нацпроекта "Культура". 

"Это единственная музыкальная школа в муниципальном округе, но с 2008 года она занимает всего несколько кабинетов на первом этаже районного дома культуры. При этом уже несколько лет в собственности школы находилось отдельное здание, в котором невозможно было заниматься из-за отсутствия ремонта. Этот вопрос решился благодаря нацпроекту "Культура", - рассказала министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова.

На проведение работ было направлено почти 32 млн рублей, из которых более 22 млн рублей поступили из федерального бюджета, около 7,2 млн рублей – из областного бюджета и более 1,8 млн – из местного бюджета. Специалисты провели облицовку фасада здания металлокассетами, заменили окна. Также велась работа по замене сетей водоснабжения, отопления, электроснабжения внутри здания. Были выложены плиткой полы коридоров, в классах постелен линолеум, на стены по всему зданию установлены звукоизоляционные плиты, также смонтированы подвесные потолки.

"После оснащения здания оборудованием музыкальная школа планирует переезд. После этого у детской музыкальной школы появится возможность открытия новых отделений и музыкальных направлений. Мы планируем увеличить численность учащихся, а также в полном объеме реализовать программы предпрофессиональной подготовки и увеличить штат педагогических работников", - рассказала исполняющая обязанности директора музыкальной школы Лариса Гущина.

Ранее сообщалось, что детская школа искусств открылась в Навашине после капремонта, выполненного в рамках нацпроекта "Культура".

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Теги:
Тоншаево Школы
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