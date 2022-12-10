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Экономика

Михаил Иванов: "Наша ключевая цель – это создание комфортной и безопасной среды для жизни"

27 декабря 2022 13:02  [82] Экономика
Фото: пресс-служба Думы Нижнего Новгорода

Фото: пресс-служба Думы Нижнего Новгорода

Председатель постоянной комиссии городской Думы по развитию города, строительству и архитектуре, депутат по избирательному округу №22 Сормовского района Михаил Иванов подвел итоги уходящего 2022 года и рассказал о планах на 2023 год:

"В первую очередь хочу отметить, что это был очень насыщенный год, и он запомнится нам сложными вызовами и задачами, которые зачастую требовали оперативных и нестандартных решений.

Особо хочу выделить, что в Нижнем Новгороде возобновилось строительство муниципального жилья. Это большое достижение, поскольку строить своими силами всегда дешевле, чем покупать на рынке. Реализация программы строительства муниципального жилья позволит не только выполнить показатели национального проекта по снижению доли аварийного жилого фонда, но также даст возможность освободить территории для перспективного жилищного строительства и обеспечить рост темпов ввода нового жилья. По расселению ветхого и аварийного фонда тоже сделан большой объем работы и создан задел на следующий год.

Если говорить о ключевых событиях на территории избирательного округа №22, то отмечу большой объем выполненных работ по благоустройству знаковых для сормовичей общественных мест, например, части улицы Коминтерна.

Планы на 2023 год, безусловно, большие. Если говорить о работе комиссии по развитию города, строительству и архитектуре, то ключевая цель прописана в Стратегии развития строительной отрасли до 2030 года и поставлена президентом – это создание комфортной и безопасной среды для жизни. И все наши действия будут направлены на достижение этой цели".

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Теги:
Михаил Иванов экономика
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