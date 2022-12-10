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Политика

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила переименование улицы Владимира Высоцкого на Украине

28 декабря 2022 16:23  [90] Политика

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова осудила украинские власти за переименование улицы Владимира Высоцкого в улицу Стива Джобса, сообщают "Народные Новости".

Согласно информации, очередное переименование произошло в городе Изюм Харьковской области.

Мария Захарова пошутила, что причиной такого поступка могла стать строчка из знаменитой песни барда "Диалог у телевизора".

"Наверное, не могут простить поэту пророческие строки "ой, Вань, гляди, какие клоуны", - написала представитель МИД РФ в своем Telegram-канале.

В комментариях к данному посту Марии Захаровой россияне также осудили недалекий поступок украинских властей, которые стали отказываться от всего, что связано с Россией.

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