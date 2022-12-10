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Общество

Медики рекомендуют возврат к привычному режиму питания 3-4 января

01 января 2023 18:17  [64] Общество

Руководитель Клиники нутрициологии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-эндокринолог, врач-диетолог, кандидат медицинских наук Екатерина Иванникова рассказала, какими деликатесами можно побаловать себя за праздничным столом без вреда для здоровья, а от чего лучше отказаться.

Разрешена икра разных сортов рыб, какую именно выбрать – красную, черную или икру минтая, зависит от ваших предпочтений. Что касается имитированной икры из водорослей, вреда в ней нет, впрочем, как и особой пользы. Но лучше внимательно прочитать состав, так как она может содержать большое количество консервантов.

Пожилым людям лучше отказаться от салатов и закусок с печенью трески, блюд, приготовленных во фритюре, таких как картошка фри, пончики, острые куриные крылышки, а также от очень жирных блюд. Количество крепких спиртных напитков лучше свести к минимуму. Все эти продукты создают большую нагрузку на гепатобилиарную систему (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) и праздник может закончиться для вас приступом острого холецистита и панкреатита, либо отравлением.

Можно и даже нужно побаловать себя красной малосольной рыбой, она очень полезна, так как богата омега-3 жирными кислотами. Но общая порция не должна превышать 200 г за вечер.

Морепродукты содержат большое количество белка, а он очень важен в пожилом возрасте. Ешьте любые морепродукты в разном виде, главное, чтобы они были свежие и приготовлены не во фритюре. Но помните, аллергия на моллюсков является одной из самых распространенных пищевых аллергий.

Колбасы разрешены в ограниченном количестве. Они содержат много конечных продуктов гликирования, которые заставляют организм стареть быстрее. Мясные деликатесы также лучше ограничить, если у вас подагра или есть проблемы с жеванием и глотанием.

В ходе застолья можно побаловать себя разными деликатесами, если нет обострения хронических заболеваний ЖКТ. Салаты с майонезом, закуски, соленья, острое и копчёное – все это можно, но по чуть-чуть.

Следите, чтобы в вашей тарелке было 50 % овощей, 25% белка и 25% сложных углеводов. А вот с 3-4 января лучше вернуться в свой привычный режим питания.

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Теги:
Новый год Продовольствие
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