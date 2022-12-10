Медики рекомендуют соблюдать ряд правил для профилактики обострения хронических заболеваний Общество

Какие проблемы со здоровьем ждут пожилых людей зимой и как их избежать, рассказывает заведующая отделением амбулаторной гериатрии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, врач-гериатр, кандидат медицинских наук Наталья Шарашкина.

Во время смены сезонов пожилые люди начинают жаловаться на всевозможные симптомы обострения хронических заболеваний: головные боли, одышку, боли в сердце и другие недомогания.

Основная причина таких сезонных обострений – это снижение иммунитета. При смене теплого времени года на холодный иммунная система пожилого человека испытывает настоящий стресс. Этому состоянию способствуют и многочисленные факторы риска: малоподвижный образ жизни, неправильное питание, дефицит сна, психоэмоциональные проблемы.



Часто в холодное время года обостряются урологические заболевания, например, цистит или воспаление мочевого пузыря. О цистите заявят такие симптомы, как навязчивое желание сходить в туалет, боль внизу живота, иногда отдающая в поясницу, изменение цвета мочи или примеси в ней, режущая боль при опорожнении мочевого пузыря, иногда небольшое повышение температуры.

С воспалениями мочевого пузыря не шутят, поэтому лечение назначает только врач. Чтобы не допустить обострения, первое правило – не переохлаждаться и носить теплую одежду по сезону. В качестве профилактики нужно пить побольше воды, что уменьшает концентрацию мочи и защищает мочевой пузырь. Также можно употреблять клюквенный морс (клюква обладает антибактериальными свойствами), а также разбавленные соки или травяные сборы.

Очень важно не сдерживать позывы к мочеиспусканию, человеку необходимо освобождать мочевой пузырь каждые 2-3 часа (по 200-300 мл за раз), регулярное опорожнение мочевого пузыря — это защита от инфекций.