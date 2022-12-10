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Общество

Глеб Никитин: "Свет и тепло Рождества помогают и дарят надежду"

07 января 2023 08:55  [65] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил свое поздравление с Рождеством.

"Этот светлый праздник с многовековыми традициями соединяет в себе стремление к добру, семейные ценности, любовь к ближним. В Рождество было принято не только поздравлять друг друга, но и совершать хорошие поступки, помогать тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Традиция благотворительных елок, зародившаяся больше века назад, обрела новое наполнение в наши дни. Здорово, что этот праздник незримо связывает нас с предшествующими поколениями. Свет и тепло Рождества помогают и дарят надежду!

Мне хотелось бы в этот день сказать слова благодарности всем, кто возрождает духовное наследие нашего региона. Огромную работу в этом направлении проводит Русская православная церковь. В Нижнем Новгороде и районах области восстанавливаются прекрасные храмы, а территории рядом с ними обретают новый смысл.

Особое значение в такое время обретает и добровольческая деятельность. Желание помочь всегда было свойственно нижегородцам, и сейчас это особенно заметно.

В Рождество желаю всем добра и благополучия! Пусть в ваших домах и семьях царят мир и гармония! С праздником!", - говорится в поздравлении.

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Теги:
Глеб Никитин Рождество
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