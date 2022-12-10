Глеб Никитин: "Свет и тепло Рождества помогают и дарят надежду"

Фото:
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил свое поздравление с Рождеством.
"Этот светлый праздник с многовековыми традициями соединяет в себе стремление к добру, семейные ценности, любовь к ближним. В Рождество было принято не только поздравлять друг друга, но и совершать хорошие поступки, помогать тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Традиция благотворительных елок, зародившаяся больше века назад, обрела новое наполнение в наши дни. Здорово, что этот праздник незримо связывает нас с предшествующими поколениями. Свет и тепло Рождества помогают и дарят надежду!
Мне хотелось бы в этот день сказать слова благодарности всем, кто возрождает духовное наследие нашего региона. Огромную работу в этом направлении проводит Русская православная церковь. В Нижнем Новгороде и районах области восстанавливаются прекрасные храмы, а территории рядом с ними обретают новый смысл.
Особое значение в такое время обретает и добровольческая деятельность. Желание помочь всегда было свойственно нижегородцам, и сейчас это особенно заметно.
В Рождество желаю всем добра и благополучия! Пусть в ваших домах и семьях царят мир и гармония! С праздником!", - говорится в поздравлении.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+