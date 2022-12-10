Движение транспорта перекроют на улице Стрелка Нижнего Новгорода в ночь на 7 января, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города.
Движение транспорта на участке улицы Стрелка – от улицы Самаркандской до Кафедрального собора будет приостановлено с 19:00 6 января и до 05:00 7 января.
Кроме того, движение транспорта также будет ограничено и по местному проезду от Кафедрального собора до улицы Совнаркомовской.
Как сообщалось ранее, в ночь на 7 января Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совершит праздничное рождественское богослужение в Александро-Невском кафедральном соборе Нижнего Новгорода. Богослужение начнется 6 января в 23:45.
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