Движение транспорта перекроют на улице Стрелка Нижнего Новгорода в ночь на 7 января Общество

Движение транспорта перекроют на улице Стрелка Нижнего Новгорода в ночь на 7 января, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города.

Движение транспорта на участке улицы Стрелка – от улицы Самаркандской до Кафедрального собора будет приостановлено с 19:00 6 января и до 05:00 7 января.

Кроме того, движение транспорта также будет ограничено и по местному проезду от Кафедрального собора до улицы Совнаркомовской.

Как сообщалось ранее, в ночь на 7 января Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совершит праздничное рождественское богослужение в Александро-Невском кафедральном соборе Нижнего Новгорода. Богослужение начнется 6 января в 23:45.