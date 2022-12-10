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Политика

Владимир Путин поручил до 7 января ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине

05 января 2023 19:02  [52] Политика

Президент РФ Владимир Путин поручил главе МО Сергею Шойгу с 12:00 6 января до 24:00 7 января ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине.

Как сообщается на сайте Кремля, "учитывая обращение Святейшего Патриарха Кирилла, поручаю Министру обороны Российской Федерации ввести с 12.00 6 января 2023 года до 24.00 7 января 2023 года режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине".

"Исходя из того, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в День Рождества Христова", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с призывом установить Рождественское перемирие на Украине.

Патриарх призвал прекратить огонь и установить перемирие на Украине и Донбассе.

"Я, Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси, обращаюсь ко всем сторонам, вовлеченным в междоусобный конфликт, с призывом прекратить огонь и установить Рождественское перемирие с 12.00 6 января до 24.00 7 января, чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова", - говорится в обращении.

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Теги:
Владимир Путин Рождество СВО
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