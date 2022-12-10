Более 20 экспортных контрактов заключено по результатам нижегородских бизнес-миссий в 2022 году Бизнес

фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Более 20 экспортных контрактов заключено по результатам нижегородских бизнес-миссий в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно информации, серия мероприятий была организована региональным центром развития экспорта в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

"Направления экспортной торговли сегодня существенно изменились – нижегородские предприятия открывают новые рынки для продвижения своих товаров. Для того чтобы помочь компаниям сориентироваться в новых реалиях и заключить новые контракты, региональный центр развития экспорта организовал ряд бизнес-миссий в такие страны, как Азербайджан, Киргизия, Казахстан, Армения, Турция, Беларусь, Египет. Кроме того, состоялась реверсная деловая миссия казахстанских коллег в Нижегородскую область. По итогам этой работы региональные компании уже заключили 22 экспортных контракта", - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Центр развития экспорта организует деловую программу, в ходе которой предприниматели посещают крупнейшие предприятия, общаются с представителями бизнес-сообщества и органов государственной власти страны, а также проводят B2B-переговоры с компаниями - перспективными партнерами, которые для них заранее отбирает региональный центр развития экспорта.

"Контракты заключены на продажу таких товаров, как клееный брус и изделия из него, конструкции для чистых помещений, гравиметрические системы дозирования, электроды, клей, дозаторы, вакуумзагрузчики", - уточнил министр.

Директор ООО "Заволжский деревообрабатывающий завод" (производитель домокомплектов из клееного бруса) Виктор Кузнецов, рассказал, что по результату бизнес-миссии компания заключила несколько контрактов на поставку продукции в Казахстан и Турцию.

"У нас сложные каналы продаж, а подобный формат, как оказалось, ускоряет процесс "притирки" с клиентами. В прошлом году благодаря бизнес-миссиям и другим мерам поддержки мы получили очень хороший результат. Если пару лет назад на экспорт у нас шло около 5%, то сейчас – до 40% от общего объема производимых домокомплектов", — рассказал Виктор Кузнецов.

Напомним, что обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровне можно узнать в центре "Мой бизнес", открытом в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". На базе центра работает горячая линия "Мой бизнес", где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301−29−94 (ежедневно с 9.00 до 18.00, звонок бесплатный).

Кроме того, получить информацию обо всех актуальных мерах поддержки бизнеса, полезных ссылках, узнать адреса и контакты объектов инфраструктуры предпринимательства можно на портале Мойбизнес52.рф.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан в соответствии с указом президента России Владимира Путина. Он предполагает консультационную, информационную, имущественную, финансовую поддержку для предпринимателей.