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Общество

Нижегородцы получили более 1 млн доброрублей за добрые дела в 2022 году

08 января 2023 10:03  [76] Общество

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Нижегородцы получили более 1 млн доброрублей за добрые дела в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Это бонусные баллы маркетплейса добрых дел "Доброрубль".

Самым популярным направлением проекта стало социальное. Весной в рамках "Доброго сбора" нижегородцы переводили накопленные баллы в адрес трех благотворительных организаций. В итоге удалось собрать 150 тыс. доброрублей, которые были конвертированы в реальные деньги.

Так, благодаря сборам нижегородцев для учебного класса "Первого санаторного детского дома" Нижнего Новгорода было закуплено специальное оборудование, на котором воспитанники дома-интерната обучаются ногтевому сервису и парикмахерскому делу. Они овладевают определенными навыками, которые могут помочь им в самореализации после выпуска. Партнером проекта выступил благотворительный фонд "Алиса", помогающий детям, оставшимся без попечения родителей, и семьям с детьми в трудной жизненной ситуации.

Также нижегородцы помогли Чкаловскому дому-интернату для престарелых и инвалидов. В рамках акции для них приобрели спортивный инвентарь для игры в бочча и фотоаппарат для фиксации результата тренировок. А для подопечных проекта помощи городским животным, попавшим в беду, "Угол" были закуплены корм и лекарства.

Вторая акция "Доброрубля" и партнеров называлась "Вместе" и была реализована летом. Для воспитанников ГБУ СРЦН "Улыбка" Автозаводского района Нижнего Новгорода был организован день развлечений: дети посмотрели мультипликационный фильм, затем отправились в кафе, чтобы впервые в жизни попробовать фирменные поке, а завершили день катанием на колесе обозрения.

Совместно с региональной организацией "Территория добра", занимающейся социальной поддержкой и защитой пожилых людей и инвалидов, команда "Доброрубля" провела день с подопечными Чкаловского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Вместе они посетили программу в планетарии в парке "Швейцария", посмотрели достопримечательности Нижнего Новгорода на красном двухэтажном автобусе City Sightseeing Russia.

К партнерской программе "Доброрубля" в 2022 году подключилось более 40 новых коммерческих и социальных организаций. Со скидкой за доброрубли теперь можно приобрести билеты в четыре театра: Нижегородский государственный академический театр кукол, Нижегородский государственный академический театр драмы, Нижегородский государственный академический театр оперы и балета, ТЮЗ.

В прошедшем году проект "Доброрубль", реализуемый АНО "Центр искусственного интеллекта "Горький", вошел в ТОП-100 идей форума "Сильные идеи для нового времени".

Напомним, что узнавать о проходящих акциях можно, подписавшись на группу проекта во "ВКонтакте" dobrorublenn.

СПРАВКА
"Доброрубль" – маркетплейс добрых дел и социальный проект поддержки инициатив жителей региона по пяти направлениям: экологическое просвещение, спортивный и культурный досуг, образование, благотворительность и волонтерство. Проект мотивирует участвовать в мероприятиях, помогать окружающим и при этом получать бонусные баллы (доброрубли), которые в дальнейшем можно потратить на предложения партнеров – 50%-ную скидку на билеты в музеи или 20%-ную - на билеты в театры, абонементы в фитнес-клубы. Благодаря своей специфике "Доброрубль" не просто представляет собой бонусную систему, но и создает сообщество небезразличных и активных граждан.

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Теги:
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