Ветеран следственных органов Вячеслав Игошин скончался в Нижнем Новгороде Общество

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде на 59-м году жизни скоропостижно скончался ветеран следственных органов, бывший первый заместитель руководителя следственного управления СК России по Нижегородской области, полковник юстиции Вячеслав Владимирович Игошин. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В 1991 году Игошин был принят стажером следователя прокуратуры Автозаводского района Нижнего Новгорода. Карьеру он начал с должности следователя, затем стал старшим следователем, а позже — прокурором управления по надзору за следствием и дознанием прокуратуры Нижегородской области.

С 2007 по 2012 год Вячеслав Владимирович занимал должность первого заместителя руководителя регионального следственного управления СК РФ.

В управлении подчеркнули, что за годы службы он зарекомендовал себя как профессионал своего дела и был неоднократно награжден медалями. Коллеги отмечают, что Игошин пользовался уважением и авторитетом, его отличали преданность делу, чуткость и отзывчивость.

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным и близким Вячеслава Игошина.

