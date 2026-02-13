Ветеран следственных органов Вячеслав Игошин скончался в Нижнем Новгороде

Фото:
В Нижнем Новгороде на 59-м году жизни скоропостижно скончался ветеран следственных органов, бывший первый заместитель руководителя следственного управления СК России по Нижегородской области, полковник юстиции Вячеслав Владимирович Игошин. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В 1991 году Игошин был принят стажером следователя прокуратуры Автозаводского района Нижнего Новгорода. Карьеру он начал с должности следователя, затем стал старшим следователем, а позже — прокурором управления по надзору за следствием и дознанием прокуратуры Нижегородской области.
С 2007 по 2012 год Вячеслав Владимирович занимал должность первого заместителя руководителя регионального следственного управления СК РФ.
В управлении подчеркнули, что за годы службы он зарекомендовал себя как профессионал своего дела и был неоднократно награжден медалями. Коллеги отмечают, что Игошин пользовался уважением и авторитетом, его отличали преданность делу, чуткость и отзывчивость.
Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным и близким Вячеслава Игошина.
Ранее сообщалось, что на 74-м году жизни скончался экс-прокурор Нижегородской области Александр Федотов.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+