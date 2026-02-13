Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Общество

Ветеран следственных органов Вячеслав Игошин скончался в Нижнем Новгороде

13 февраля 2026 19:15 Общество
Ветеран следственных органов Вячеслав Игошин скончался в Нижнем Новгороде

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде на 59-м году жизни скоропостижно скончался ветеран следственных органов, бывший первый заместитель руководителя следственного управления СК России по Нижегородской области, полковник юстиции Вячеслав Владимирович Игошин. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

В 1991 году Игошин был принят стажером следователя прокуратуры Автозаводского района Нижнего Новгорода. Карьеру он начал с должности следователя, затем стал старшим следователем, а позже — прокурором управления по надзору за следствием и дознанием прокуратуры Нижегородской области.

С 2007 по 2012 год Вячеслав Владимирович занимал должность первого заместителя руководителя регионального следственного управления СК РФ.

В управлении подчеркнули, что за годы службы он зарекомендовал себя как профессионал своего дела и был неоднократно награжден медалями. Коллеги отмечают, что Игошин пользовался уважением и авторитетом, его отличали преданность делу, чуткость и отзывчивость.

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным и близким Вячеслава Игошина.

Ранее сообщалось, что на 74-м году жизни скончался экс-прокурор Нижегородской области Александр Федотов.

Ранее сообщалось, что на 74-м году жизни скончался экс-прокурор Нижегородской области Александр Федотов.

Теги:
Некролог СК
Фоторепортажи
Опубликованы фото со съемок третьего сезона Акушера в Нижнем Новгороде
10 февраля 2026 12:07Опубликованы фото со съемок третьего сезона "Акушера" в Нижнем Новгороде
