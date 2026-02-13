Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Общество

Нижегородцам напомнили о ПДД с помощью вкладышей Love is

13 февраля 2026 18:51
Нижегородцам напомнили о ПДД с помощью вкладышей Love is

Фото: ГИБДД/ сгенерировано нейросетью

В преддверии Дня всех влюбленных сотрудники Госавтоинспекции провели в Арзамасском округе профилактическую акцию "День влюбленных в ПДД". Вместо стандартных памяток водителям и пешеходам вручали яркие тематические иллюстрации, созданные с помощью искусственного интеллекта.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, серию картинок автоинспекторы разработали сами. За основу взяли стиль популярных вкладышей в жевательной резинке Love is из 90‑х — с короткими подписями о любви и дружбе. Только в этот раз речь идет о любви к безопасности и уважении на дороге.

На иллюстрациях — трогательные и понятные сцены: инспектор помогает ребенку перейти дорогу, автомобилист пропускает пешехода, полицейский поддерживает пожилую женщину. Каждая картинка сопровождается простым и добрым напоминанием о важности соблюдения правил, а главными героями выступают действующие сотрудники нижегородской Госавтоинспекции.

Организаторы отметили, что хотели уйти от сухих формулировок и проявить креатив.  А отсылка к стилю "Love is…" не только вызывает ностальгию, но и делает правила более запоминающимися.

Ранее сообщалось, что штрафы сжигание чучела на Масленицу могут грозить нижегородцам.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Фоторепортажи
Опубликованы фото со съемок третьего сезона Акушера в Нижнем Новгороде
10 февраля 2026 12:07Опубликованы фото со съемок третьего сезона "Акушера" в Нижнем Новгороде
