Нижегородцам напомнили о ПДД с помощью вкладышей Love is

В преддверии Дня всех влюбленных сотрудники Госавтоинспекции провели в Арзамасском округе профилактическую акцию "День влюбленных в ПДД". Вместо стандартных памяток водителям и пешеходам вручали яркие тематические иллюстрации, созданные с помощью искусственного интеллекта.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, серию картинок автоинспекторы разработали сами. За основу взяли стиль популярных вкладышей в жевательной резинке Love is из 90‑х — с короткими подписями о любви и дружбе. Только в этот раз речь идет о любви к безопасности и уважении на дороге.
На иллюстрациях — трогательные и понятные сцены: инспектор помогает ребенку перейти дорогу, автомобилист пропускает пешехода, полицейский поддерживает пожилую женщину. Каждая картинка сопровождается простым и добрым напоминанием о важности соблюдения правил, а главными героями выступают действующие сотрудники нижегородской Госавтоинспекции.
Организаторы отметили, что хотели уйти от сухих формулировок и проявить креатив. А отсылка к стилю "Love is…" не только вызывает ностальгию, но и делает правила более запоминающимися.
