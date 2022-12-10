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Культура и отдых

Две выставки открылись в библиотеке им.А.С.Пушкина Московского района

09 января 2023 18:23  [89] Культура и отдых
Работа Давида Хусида

Работа Давида Хусида

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Две выставки открылись в библиотеке им.А.С.Пушкина на улице Березовская, 96А. Об этом сообщили в администрации Московского района.

Согласно информации, вход на выставки свободный. С понедельника по пятницу они будут работать с 10:00 до 18:00, в воскресенье - с 10:00 до 17:00.

Так, нижегородцы смогут посетить экспозицию с работами 8-летнего художника Богдана Корнишина - обладателя золотой медали Международного конкурса "ИСКУССТВО. СОВЕРШЕНСТВО. ПРИЗНАНИЕ" в Международной академии современных искусств. Он входит в топ-100 талантов со всего мира на международной платформе Golden Time Talent, является многократным лауреатом и обладателем гран-при в международных, всероссийских, региональных конкурсах по изобразительному искусству. 

В зале толерантности библиотеки доступна выставка "Архитектор своего мира" члена Регионального отдела Творческого союза художников России по Нижегородской области, Союза архитекторов СССР и России Давида Хусида. В экспозиции представлены фотопроекты архитектурных зданий и картины архитектора.

В Нижнем Новгороде Давид Хусид спроектировал интерьеры медсанчасти №13 в Автозаводском районе, объекты соцкультбыта ГАЗа, пожарной части №9 (барельеф с огнеборцем), а также фонтан у торгового центра "Республика".

Ранее сообщалось, что постоянная экспозиция произведений Бориса Кустодиева открылась в НГХМ.

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Теги:
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