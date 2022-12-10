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Культура и отдых

Wink, "Ёлки" и "Оливье": итоги новогодних просмотров

10 января 2023 12:34  [87] Культура и отдых

Wink (цифровой видеосервис "Ростелекома") представляет самые популярные фильмы и сериалы, которые смотрели в новогодние каникулы. Доброе и веселое кино — такой же обязательный ингредиент этого праздника, как елка и оливье. Причем подавляющее большинство позиций в кинохит-параде заняли российские фильмы и сериалы.

Продолжение любимого новогоднего альманаха "Ёлки-9" уверенно возглавило топ-10 фильмов. Новые герои и четыре волшебные истории из разных точек России (деревня Глухарево, Тюмень, Екатеринбург и Санкт-Петербург) собрали у экранов больше всего зрителей.

В комедии "Оливье" за одним столом с самым новогодним салатом объединились разные поколения, но всех разъединила Любовь (Тереза Диуро) — новая дама сердца главы семьи (Сергей Шакуров). Похоже, что планы родственников на наследство оказались под угрозой, но они не намерены сдаваться.

"Здравствуй, Дедушка Мороз!" — фильм о том, что всегда происходит только под Новый год. Журналисту (Виктор Логинов), который по редакционному заданию на время стал Дедом Морозом, выпало исполнить мечту маленького Саши. Мальчик хочет, чтобы отец вернулся из долгосрочной экспедиции, но не знает, что это только выдуманная для него легенда. Ну а те зрители, которым поднадоели добрые сказки, переключились на российский триллер "Сестры". Пытаясь спастись от жестокости мужа, Анна (Ирина Старшенбаум) знакомится с обществом таинственных сестер, которые помогают жертвам домашнего насилия, но что они попросят взамен? В целом в первой десятке — семь российских фильмов.

Топ-10 фильмов:
"Ёлки-9" (16+).
"Честный развод-2" (16+).
"Оливье" (12+).
"Вышка" (18+).
"Здравствуй, Дедушка Мороз!" (6+).
"По-мужски" (18+).
"Невезучий" (12+).
"Непослушник" (12+).
"Сестры" (16+).
"Эра выживания" (16+).

Как всегда, большую долю в смотрении занимает детский контент, и здесь в лидерах новогодних просмотров тоже российские фильмы и сериалы (восемь из десяти). Активнее всего смотрели историческо-фэнтезийную комедию "Грозный папа" о приключениях Ивана Грозного (Евгений Гришковец) в современной Москве. Среди мультфильмов по совокупной аудитории трех проектов лидируют "Три кота", особенно специальная серия "Новогодняя мелодия". Приключения Коржика, Карамельки и Компота эксклюзивно представлены в Wink. 

Топ-10 детского контента:
"Грозный папа" (6+).
"Приключения Тедди" (6+).
"Три кота. Специальная серия “Новогодняя мелодия" (0+).
"Три кота и море приключений" (0+).
"Барбоскины" (0+).
"Барбоскины Team" (0+).
"Три кота" (0+).
"Гринч" (6+).
"Ми-ми-мишки" (0+).
"Гарри Поттер и философский камень" (12+).

Что касается сериалов, то тут явно выраженного новогоднего изменения в предпочтениях не зафиксировано — активно смотрели недавние премьеры и свежие сезоны. В любое время года людям хочется романтики, поэтому в лидерах оказались турецкие мелодрамы "Постучись в мою дверь" и "Ветреный". Но остальные восемь позиций — это российские проекты. В топ попали сериалы из линейки Wink Originals, которые вышли в 2022 году — "The Тёлки" (откровенная драма о беспощадности женской мести в цифровую эпоху), "Надвое" (мелодрама Валерия Тодоровского о том, как сложно вести двойную жизнь) и "Аврора" (черная комедия об актрисе, которая отметила 25-летие так, что потеряла память). С удовольствием зрители смотрели также комедийные сериальные хиты "Вампиры средней полосы" и "Беспринципные". В первой десятке сериалов также оказался триллер — детектив "Территория" о серии беспрецедентных по жестокости убийств в живописном провинциальном городке.

Топ-10 сериалов:
"Постучись в мою дверь" (18+).
"Территория" (16+).
"Ветреный" (18+).
«The Тёлки» (18+).
"Трудные подростки" (18+).
"Вампиры средней полосы" (18+).
"Беспринципные" (18+).
"Надвое" (18+).
"Аврора" (18+).
"Молодежка" (18+).

"Видеосервис Wink в 2022 году заметно увеличил количество эксклюзивных проектов, в том числе совместных с другими партнерами. И зрительский успех очень разных по тематике сериалов "The Тёлки", "Надвое", "Аврора", "Чернобыль" (2022), "Стая", "Зёма" и других говорит о том, что мы на правильном пути. В новом году у нас большие планы: мы увеличим предложение эксклюзивного контента в несколько раз и продолжим удивлять наших подписчиков классными историями от лучших российских режиссеров и актеров", — отметил директор по развитию видеосервиса Wink Антон Володькин.

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